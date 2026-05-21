Procesul dintre Anamaria Prodan și Dennis Man, în care agenta îi cere fotbalistului despăgubiri în valoare de 350.000 de euro, va fi rejudecat de la zero.

Se rejudecă procesul dintre Anamaria Prodan și Dennis Man

Prodan l-a dat în judecată pe Man în 2021, fiind indignată de faptul că jucătorul a reziliat unilateral contractul cu ea pentru a semna cu firma fraților Victor și Giovanni Becali. Cei doi impresari au intermediat atunci transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma.

Anamaria Prodan a câștigat în prima instanță și la apel. Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis ulterior ca procesul să fie rejudecat la Curtea de Apel.

Speța reluată de la zero

Un magistrat de la Curtea de Apel a refuzat să judece cazul, iar altul a depus o cerere de abținere, conform spynews.ro.

Solicitarea celui de-al doilea judecător a fost respinsă, ceea ce înseamnă că va fi obligat să reia procesul de la zero. Probele și mărturiile de la termenele anterioare nu vor fi luate în calcul la sentința finală.

Anamaria Prodan: „Asta e România”

„Man are să-mi dea 350.000 de euro, plus penalități. S-au întâmplat atât de multe lucruri și s-a tergiversat atât de mult… că asta e România. Până nu o să se taie de la rădăcină tot, nu o să fie niciodată nimic ca lumea în țara asta. Păi, uită-te, procesul de divorț dintre mine și Reghecampf s-a terminat din vina amândurora. Pe bune? Adică tu înțelegi?

Băi, ce e asta? Păi ori suntem justiție, ori nu suntem justiție? Cu Man m-am văzut acum la gală. Nu ne-am salutat. Chiar a fost o chestie, zici că Dumnezeu le-a așezat. Eu eram la masă, aici în față, cu spatele, iar el era la masa cealaltă tot cu spatele. Spate în spate“, a povestit Anamaria Prodan, la începutul anului trecut.