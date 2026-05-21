FCSB și-a ”instalat” noul antrenor chiar înainte de meciurile de baraj, pe Marius Baciu (51 de ani). Acesta va debuta în meciul cu FC Botoșani, de duminică, iar dacă va câștiga, campioana din sezonul precedent va merge în ”finala” cu Dinamo, programată cinci zile mai târziu.

În paralel, Becali a vrut să-l ”consoleze” pe finul său, Mirel Rădoi (45 de ani), care a încheiat sezonul cu patru înfrângeri din tot atâtea partide la Gaziantep. Omul de afaceri l-a sunat pe fostul său antrenor, dar acesta nu i-a răspuns.

Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi: ”Nu mi-a răspuns”

În ciuda începutului modest de ”mandat” în Turcia, Rădoi va rămâne la Gaziantep și pregătește deja sezonul următor. Pe lista sa de transferuri se regăsesc mai mulți jucători din Superliga României.

„L-am sunat, nu mi-a răspuns. Eu nu știu de ce, el așa este. Poate zice că-l întreb ceva, se ferește, nu știu de ce nu mi-a răspuns.

Eu l-am sunat înainte de Baciu, probabil s-o fi gândit că-l chem înapoi, dar n-am nici gând de așa ceva. L-am sunat pentru că mi-a spus Meme că a pierdut patru meciuri, am vrut să-l întreb 'ce-i cu tine?'. Ca naș l-am sunat”, a spus Becali, la Digi Sport.

0-3 cu Eyupspor, 0-2 cu Beșiktaș, 1-2 cu Goztepe iș 1-2 cu Bașakșehir sunt rezultatele consemnate de Mirel Rădoi pe banca echipei de pe ”Gaziantep Stadyumu”

La o zi după ultimul meci la Gaziantep, Mirel Rădoi s-a întors în România cu un zbor pe ruta Istanbul - București (6:55 - 8:10 dimineața). Alături de el a fost secundul său, Ionuț Stancu.

Final de sezon pentru Gaziantep

Gaziantep a încheiat campionatul pe locul 12 cu 37 de puncte. Bilanțul lui Mirel Rădoi în patru meciuri este unul catastrofal: patru eșecuri și un golaveraj de 2-9.

Gaziantep nu a avut niciodată în sezonul curent o serie atât de nefastă. Ultima oară când Gaziantep a pierdut patru meciuri la rând în campionat s-a întâmplat în stagiunea precedentă, spre final, pe care a încheiat-o cu trei remize consecutive după alte patru eșecuri.