Cutremur la Manchester City! Erling Haaland poate pleca după despărțirea de Guardiola

Începe curățenia la FCSB! Opt jucători sunt OUT din vară, doi sub semnul întrebării

Jucătoarea canadiană Victoria Mboko, locul 9 WTA şi favorită 1, va fi adversara româncei Jaqueline Cristian, numărul 33 mondial, în semifinalele turneului de categorie WTA 500 de la Strasbourg.

Jaqueline Cristian și Victoria Mboko, în semifinale la Strasbourg

Mboko a învins-o în sferturi pe conaţionala sa Leylah Fernandez (24 WTA şi cap de serie 7), scor 6-4, 6-4, într-o oră şi 32 de minute.

Cristian, în vârstă de 27 de ani, şi Mboko, 19 ani, nu au mai fost adversare în circuitul WTA, notează news.ro.

Sume impresionante pentru Cristian și Mboko

Prin calificarea în semifinale la Strasbourg, ele şi-au asigurat câte un premiu de 57.395 de euro şi 195 de puncte WTA.

Jucătoarea care va ajunge în finală are şansa să câştige 161.310 euro şi 500 de puncte WTA, dacă va triumfa la Strasbourg. Finalista învinsă va primi 99.565 de euro şi 325 de puncte.

Succes în trei seturi pentru româncă în sferturi

Jaqueline Cristian s-a calificat, joi, în semifinalele turneului de categorie WTA 500 de la Strasbourg. Pentru Cristian, după acest turneu urmează participarea la Roland-Garros.

Românca a învins-o în sferturile de finală pe sportiva australiană Daria Kasatkina, locul 62 mondial, scor 7-6 (3), 3-6, 6-2. Meciul a durat două ore şi 34 de minute.

Jaqueline Cristian: „Sunt mai fericită ca niciodată”

„Sunt puțin obosită, dar sunt mai fericită ca niciodată. Sunt mândră de meciul pe care l-am făcut. Ce bătălie! A fost o dispută intensă, emoțiile au venit ca un roller coaster.

Mă prăbușisem în setul secund, dar cei din echipa mea m-au ajutat. Daria e o jucătoare extraordinară, își revine după accidentare.

A fost o vreme frumoasă, un public pe măsură, câțiva români care m-au susținut. Condițiile perfecte. La acest nivel, diferențele sunt foarte mici.

Sfaturile tactice ajută, dar în final contează partea mentală. Azi am reușit să mă descurc. În astfel de momente trebuie să ai încredere în tine, să îți joci șansa. Am fost agresivă și mi-a ieșit”, a spus Jaqueline Cristian, la finalul triumfului din sferturi.

La Roland-Garros, Jaqueline Cristian va juca în primul tur împotriva Kamillei Rakhimova (Uzbekistan, 85 WTA).