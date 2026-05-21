Astfel, giuleștenii sunt nevoiți să caute alt antrenor pentru sezonul următor, în care obiectivele vor fi, din nou, mărețe. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, pare favorit pentru a reveni în Giulești.

Tehnicianul din Gruia a pus sub semnul întrebării viitorul său la CFR, după ce a reușit să califice echipa în cupele europene. Pentru a rămâne și din sezonul următor, Pancu a cerut salariile la zi, o bază de pregătire mai bună, dar și transferuri tari pentru a se bate la titlu.

Victor Angelescu, acționarul și președintele Rapidului, a confirmat interesul pentru Pancu și a spus că vor urma negocieri cu impresarul acestuia, Giovanni Becali.

Victor Angelescu: ”Ni-l dorim pe Pancu”

„Pancu e un antrenor pe care, sincer, ni-l dorim. E prima oară când e clar că nu mai avem nicio șansă la realizarea obiectivului. Din punctul nostru de vedere, ar trebui să fie prima opțiune. E un rapidist get-beget. Eu am mai lucrat cu el, chiar dacă acum e total diferit. A avut prima lui experiență aici ca antrenor.

Îl cunosc ca persoană și știu ce își dorește, ce fotbal vrea să propună. Nu mi se pare atât de impulsiv. Cred că e rapidistul care vede cel mai bine și care transmite cel mai bine. Pentru noi ar trebui să fie prima opțiune și vorbim despre asta. Nu luasem legătura cu Daniel, nu am vorbit cu el.

Îl apreciez ca antrenor și pentru ceea ce vrea să transmită. Dintre toți antrenorii, nu există unul care să transmită o energie mai bine decât el. Cred că a căpătat o experiență foarte importantă prin naționala de tineret și prin ce s-a întâmplat la CFR.

O să avem discuții cu impresarul lui, cu Giovanni (n.r. Becali), și sper să ajungem la un consens și să-l aducem. Dacă nu, avem și altă variantă. Nu am comentat niciodată partea financiară a unui antrenor, nu mi se pare normal. Și ceilalți antrenori au avut salarii bune, niciodată exorbitante”, a spus Angelescu, la Prima Sport.

Daniel Pancu: ”Rapid are jucători de foarte mare calitate”

Întrebat despre situația de la Rapid la ultima sa conferință de presă, Pancu a explicat care sunt cauzele unui nou sezon ratat în Giulești, dar și cât de important este ca antrenorul să ”mențină un entuziasm constant”.

”Nu m-am așteptat (n.r. - ca Rapid să rateze Europa), sincer, mi s-a părut o echipă foarte bună și e greu de pregătit jocurile cu ei tot timpul. Părerea mea e că au jucători de foarte mare calitate, cel puțin de la mijloc în sus.

Un factor important a fost legat și de accidentări pe care le-au suferit jucătorii importanți, după care, ca de obicei în Giulești, atmosfera. Cine știe să mențină un entuziasm constant acolo, să nu mai fie fataliști, se poate întâmpla la fotbal să ai și trei înfrângeri la rând, cred că se pot realiza lucruri. Astea au fost cauzele”, a spus antrenorul de la CFR Cluj.