FCSB și FC Botoșani se vor duela pe 24 mai, pe stadionul din Ghencea, iar câștigătoarea va juca împotriva celor de la Dinamo în ”finala” barajului, cinci zile mai târziu, pe ”Arcul de Triumf”.

Gabi Balint, fostul mare internațional, este convins că FCSB are prima șansă pentru câștigarea meciului cu FC Botoșani. În ”finala” cu Dinamo, analistul TV crede că ecuația se va schimba.

Gabi Balint: ”FCSB e favorită cu Botoșani. Cu Dinamo e altă treabă”

Calificarea în Conference League este obiectivul fixat de Gigi Becali după ce FCSB a ratat prezența în play-off. Participarea în cupele europene ar salva, într-o oarecare măsură, sezonul pentru echipa care a câștigat titlul în ultimele două sezoane.

„FCSB este favorită clară cu Botoșani, este echipa mai bună, chiar dacă forma nu este deosebită.

Eu zic că va câștiga la două goluri diferență cu Botoșani. Cu Dinamo e altă treabă, cred că ar porni cu a doua șansă la victorie”, a spus Balint, la Digi Sport.

Finala barajului pentru cupele europene se va disputa vineri, 29 mai, de la ora 20:30. Cel mai probabil, meciul se va disputa cu un stadion plin, având în vedere că micuța arenă de lângă Mănăstirea Cașin dispune de doar 7.500 de locuri.

Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB: ”Am nevoie de toți la meciul ăsta”

La prima sa conferință de presă în calitate de antrenor al lui FCSB, Marius Baciu a fost întrebat de către reporterii prezenți dacă va face echipa alături de Gigi Becali, având în vedere faptul că patronul roș-albaștrilor stabilește de fiecare dată primul 11.

”Nu știu, poate Gigi Becali o să facă echipa cu mine. O să vedem cum va fi! Am niște discuții, mai ales pentru meciul ăsta vreau să mă ajute toată lumea. Mi s-a promit susținere totală, de data asta am eu nevoie de ei foarte mult, poate la un moment dat nu mai vreau, am nevoie de toți la meciul ăsta, sincer...”, a spus Marius Baciu, la conferința de presă.