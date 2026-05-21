VIDEO Cristiano Ronaldo a câștigat titlul în Arabia Saudită! Portughezul a izbucnit în plâns

Cristiano Ronaldo a câștigat titlul în Arabia Saudită! Portughezul a izbucnit în plâns Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristiano Ronaldo a cucerit primul titlu de campion al Arabiei Saudite alături de Al-Nassr, după victoria clară obținută în ultima etapă, scor 4-1, contra celor de la Damac.

TAGS:
Cristiano Ronaldoal nassr
Din articol

Echipa pregătită de Jorge Jesus a încheiat sezonul în forță și a pus capăt unei așteptări de șapte ani fără trofeul de campioană.

Sadio Mane a deschis scorul în minutul 34, iar Kingsley Coman a făcut 2-0 imediat după pauză. Damac a redus din diferență prin Sylla, din penalty, însă Al-Nassr nu a avut emoții pe final.

Cristiano Ronaldo a ieșit din nou la rampă și a marcat spectaculos din lovitură liberă în minutul 63 (VEZI VIDEO), înainte să mai puncteze o dată în minutul 81. Portughezul a ajuns astfel la 28 de goluri în actualul sezon din campionatul Arabiei Saudite.

Ronaldo a izbucnit în plâns pe finalul partidei

Titlul cucerit cu Al-Nassr este al 33-lea trofeu din carieră. De-a lungul acesteia, CR7 a mai câștigat cinci trofee UEFA Champions League, trei titluri în Premier League, două în Serie A, două în La Liga, dar și Campionatul European și Nations League cu Portugalia.

Pe finele partidei, când victoria era ca și asigurată, camerele l-au surprins pe Cristiano Ronaldo în lacrimi de bucurie. VEZI VIDEO

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”
Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”
ARTICOLE PE SUBIECT
Doi titulari de la FC Botoșani au oferte pe masă! Valeriu Iftime îi lasă să plece: „Am dat acordul”
Doi titulari de la FC Botoșani au oferte pe masă! Valeriu Iftime îi lasă să plece: „Am dat acordul”
Florin Prunea, luat în colimator: ”Am divorțat din cauza ta”
Florin Prunea, luat în colimator: ”Am divorțat din cauza ta”
Ioan Ovidiu Sabău, la un pas de revenirea în Superligă!
Ioan Ovidiu Sabău, la un pas de revenirea în Superligă!
ULTIMELE STIRI
Răsturnare de situație în procesul dintre Anamaria Prodan și Dennis Man! Ultima decizia a judecătorilor
Răsturnare de situație în procesul dintre Anamaria Prodan și Dennis Man! Ultima decizia a judecătorilor
Gabi Balint a numit favorita din barajul pentru Conference League: ”E altă treabă”
Gabi Balint a numit favorita din barajul pentru Conference League: ”E altă treabă”
Jose Mourinho a primit prima sarcină ca antrenor la Real Madrid! Decizie majoră legată de Kylian Mbappe și Vinicius
Jose Mourinho a primit prima sarcină ca antrenor la Real Madrid! Decizie majoră legată de Kylian Mbappe și Vinicius
Kylian Mbappe NU este cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Topul salariilor
Kylian Mbappe NU este cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Topul salariilor
Marian Iancu a spus câți bani trebuie să investească Dinamo pentru a rezista în Europa: „Doar atunci”
Marian Iancu a spus câți bani trebuie să investească Dinamo pentru a rezista în Europa: „Doar atunci”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Atacantul adus cu mare tam-tam de Becali regretă transferul la FCSB: „Dacă aș putea întoarce timpul...”

Atacantul adus cu mare tam-tam de Becali regretă transferul la FCSB: „Dacă aș putea întoarce timpul...”

Încep pregătirile pentru cupele europene: două mutări la FCSB

Încep pregătirile pentru cupele europene: două mutări la FCSB

Tavi Popescu s-a prăpădit de râs când a văzut jucătorii aleși de Gică Hagi pentru națională. Ce a postat winger-ul de la FCSB

Tavi Popescu s-a prăpădit de râs când a văzut jucătorii aleși de Gică Hagi pentru națională. Ce a postat winger-ul de la FCSB

Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial

Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial

„Tenismena cheală.” Cum a pierdut Bouchard milioane de euro într-o după-amiază în care se plictisea

„Tenismena cheală.” Cum a pierdut Bouchard milioane de euro într-o după-amiază în care se plictisea



Recomandarile redactiei
Gabi Balint a numit favorita din barajul pentru Conference League: ”E altă treabă”
Gabi Balint a numit favorita din barajul pentru Conference League: ”E altă treabă”
Răsturnare de situație în procesul dintre Anamaria Prodan și Dennis Man! Ultima decizia a judecătorilor
Răsturnare de situație în procesul dintre Anamaria Prodan și Dennis Man! Ultima decizia a judecătorilor
Kylian Mbappe NU este cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Topul salariilor
Kylian Mbappe NU este cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Topul salariilor
Jose Mourinho a primit prima sarcină ca antrenor la Real Madrid! Decizie majoră legată de Kylian Mbappe și Vinicius
Jose Mourinho a primit prima sarcină ca antrenor la Real Madrid! Decizie majoră legată de Kylian Mbappe și Vinicius
Marian Iancu a spus câți bani trebuie să investească Dinamo pentru a rezista în Europa: „Doar atunci”
Marian Iancu a spus câți bani trebuie să investească Dinamo pentru a rezista în Europa: „Doar atunci”
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită 
CITESTE SI
Salvatorii au descoperit și trupul celei de-a doua românce prinse sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Germania

stirileprotv Salvatorii au descoperit și trupul celei de-a doua românce prinse sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Germania

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Moarte subită pentru miliardarul rus Mihail Smirnov: omul de afaceri a murit într-un accident cu motocicleta

stirileprotv Moarte subită pentru miliardarul rus Mihail Smirnov: omul de afaceri a murit într-un accident cu motocicleta

O fetiță de 2 ani a murit după ce a stat ore întregi într-o mașină încinsă, în Spania. Tatăl ei uitase să o lase la grădiniță

stirileprotv O fetiță de 2 ani a murit după ce a stat ore întregi într-o mașină încinsă, în Spania. Tatăl ei uitase să o lase la grădiniță

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!