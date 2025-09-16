Remiza CFR-ului cu Metaloglobus, 1-1, a stârnit un val de critici la adresa lui Andrea Mandorlini.

Raul Rusescu, fost mare atacant, l-a acuzat pe tehnicianul italian că a „bulversat lotul” și că l-a provocat pe Ciprian Deac, introdus pe teren abia în minutul 90.

Raul Rusescu taxează un antrenor din Superliga: „Ai bulversat lotul!”

„Nu e ceva întâmplător. Ai bulversat lotul! Deac nu mai poate juca 90 de minute, dar bagă-l măcar 20 de minute, să bată o lovitură liberă. L-ai băgat 20 de secunde doar ca să-l provoci, să aștepți o reacție negativă și să ai un motiv să nu-l mai folosești”, a spus Rusescu, amintind și de conflictele mai vechi dintre Mandorlini și veteranul de 39 de ani.

Fostul atacant a mai criticat și haosul creat la CFR în ultima săptămână de mercato, când 8 jucători au plecat și 7 au venit, inclusiv starurile Slimani și Zouma, încă nepregătite de joc.

„Ți-au venit două supervedete care momentan nu sunt pregătite să joace, Slimani și Zouma, probabil că și asta e o problemă. Mai e și Louis Munteanu accidentat, s-a schimbat sistemul, sunt multe alte lucruri...”, a adăugat Rusescu la GSP.

CFR CLUJ, în mercato de vară

Antrenor - Andrea Mandorlini (nou)

Veniri - Tidiane Keita (Petrolul / 400.000 de euro), Mohamed Badamosi (Cukaricki / 200.000 de euro), Kurt Zouma (West Ham / gratis), Marcus Coco (Nantes / gratis), Ovidiu Perianu (FCSB / gratis), Andrei Cordea (Al Tai / gratis), Kenneth Omeruo (Kasimpașa / gratis), Karlo Muhar (Al Orobah / gratis), Marko Gjorgjievski (Sileks / gratis), Drilon Islami (FK Priștina / gratis), Tudor Cociș (Sănătatea Cluj / gratis), Antonio Bosec (Slaven Belupo / gratis), Alessandro Micai (Cosenza / gratis), Islam Slimani (Belouizdad / gratis), Lorenzo Biliboc (Juventus U21 / gratis), Ștefan Senciuc (Venezia / gratis), Daniel Dumbrăvanu (Lucchese / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Kader Keita (Rapid), Anton Kresic (Gorica), Matija Boben (Poli Iași), Peter Michael (Ironi Tiberias), Robert Filip (Botoșani), Luca Mihai (FC Buzău), Valentin Serebe (FC Balkani), Viktor Kun (Unirea Dej), Emmanuel Mensah (FC Argeș), Mohamed Diomande (Ol. Satu Mare), Dominik Șoptirean (Unirea Ungheni), Alin Ferenți (SR Brașov), Mihai Răcășan (Slatina), Moussa Samake (Reșița), David Ciubăncan (M. Baia Mare), Razak Abdullah (CSM Sighet)

Plecări - Kader Keita (Rapid / 200.000 de euro), Matija Boben (CK Celje / 100.000 de euro), Marko Gjorgjievski (Hermannstadt / gratis), Beni Nkololo (Panetolikos / gratis), Panagiotis Tachtsidis (Clube do Remo / gratis), Daniel Graovac (FCSB / gratis), Peter Michael (Ironi Tiberias / gratis), Mustapha Jah (FC Floriana / gratis), Luka Juricic (Banja Luka / gratis), Ioan Bârstan (FCU Cluj / gratis), Mohamed Diomande (Ol. Satu Mare / gratis), Luca Mihai (UTA Arad / gratis), Valentin Serebe (FC Ballkani / gratis), Denis Rusu (Sântandrei / gratis), Robert Filip (Ceahlăul / gratis), Virgil Postolachi (FCU Cluj / împrumutat), Leo Bolgado (Rapid / împrumutat), Dominik Șoptirean (ASA Tg. Mureș / împrumutat), Theo Yolou (Ceahlăul / împrumutat), Moussa Samake (Chiajna / împrumutat), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș / împrumutat), Razak Abdullah (Ceahlăul / împrumutat), Tudor Cociș (SSU Poli / împrumutat), Emmanuel Mensah (Gloria Bistrița / împrumutat), Daniel Dumbrăvanu (Voluntari / împrumut), Stipe Juric, Antonio Bosec (contracte încheiate), Mustapha Name (Pafos FC / împrumut expirat), Mihai Popa (Torino / împrumut expirat), Flavius Iacob (Corvinul / împrumut expirat), Alexandru Borbei (Lecce / împrumut expirat)

