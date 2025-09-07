Atacantul moldovean va părăsi echipa din Gruia, care vrea să dea încă o lovitură pe finalul acestei perioade de transferuri și să aducă un atacant cu meciuri în Premier League.



Postolachi pleacă de la CFR Cluj și semnează cu U Cluj!



Postolachi va merge sub formă de împrumut la marea rivală a lui CFR, Universitatea Cluj, scrie digisport.ro. Atacantul moldovean ar urma să acopere golul lăsat de plecarea lui Mamadou Thiam la FCSB.



Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Postolachi la finalul împrumutului, având în vedere că înțelegerea dintre atacant și CFR Cluj expiră în 2026, potrivit site-urilor de specialitate.



Universitatea Cluj va fi a treia echipă din România pentru care evoluează Postolachi, după UTA Arad și CFR Cluj. În 51 de meciuri disputate pentru echipa din Gruia, atacantul a înscris de șapte ori, cifră la care se adaugă și două pase decisive.



Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 750.000 de euro.



Universitatea Cluj, în această perioadă de mercato



Antrenor - Ioan Ovidiu Sabău (confirmat)



Veniri - Dino Mikanovic (HNK Gorica / 200.000 de euro), Alin Toșca (Benevento / gratis), Elia Capradossi (Cittadella / gratis), Mouhamadou Drammeh (Sochaux / gratis), Jovo Lukic (CSU Craiova / gratis), Jonathan Cisse (Oțelul / gratis), Ioan Bârstan (CFR Cluj / gratis), Alessandro Murgia (SPAL / gratis), Miguel Silva (Oțelul / gratis), Atanas Trică (Slatina / gratis), Andrei Gheorghiță (FCSB / gratis)



Reveniri după împrumuturi - Franck Tchassem (FC Argeș), Alin Chinteș (Unirea Ungheni), Iustin Chirilă (Voluntari), Albert Hofman (Oțelul Galați), Mario Sfaiț (Zalău), Luca Nagy (Zalău), Rareș Scocîlcă (CSM Vaslui), Patrik Kis (ACS Tg, Mureș), Luca Podea-Oltean (Gloria Bistrița), Antonio Suciu (Minaur Baia Mare)



Plecări - Bogdan Mitrea (retras din activitate), Adel Bettaieb (CFC Argeș / gratis), Vadim Rață (CFC Argeș / gratis), Dorinel Oancea (CFC Argeș / gratis), Franck Tchassem (CFC Argeș / gratis), Robert Silaghi (Sepsi / gratis), Ovidiu Popescu (UTA Arad / gratis), Radu Boboc (Termalica Nieciecza / gratis), Lucas Masaero (Termalica Nieciecza / gratis), Albert Hofman (Chindia / gratis), Artur Miranyan (Bnei Sakhnin / gratis), Daniel Lasure (contract încheiat), Vladislav Blănuță (FCU Craiova / împrumut expirat), Antonio Suciu (Ceahlăul / împrumutat), Ștefan Opriș (Poli Iași / împrumutat), Tudor Pojar (Poli Iași / împrumutat), Alin Baciu (M. Baia Mare / împrumutat), Andrei Dinescu (Poli Iași)

