Zenga a spus despre Chivu că nu are curajul să facă anumite schimbări drastice la Inter Milano și că încearcă doar să continue ceea ce a construit la echipă Simone Inzaghi.

Adrian Mutu: ”Zenga a mâncat o pâine aici și s-a apucat să vorbească!”

Declarațiile lui Zenga l-au înfuriat pe Adrian Mutu, fostul coleg de la națională al lui Cristi Chivu. ”Briliantul” a dezlănțuit un atac devastator la adresa italianului și a sugerat că Zenga nu a reușit până la 65 de ani ceea ce a reușit Cristi Chivu să facă într-un an de antrenorat.

”Zenga a mâncat o pâine aici și s-a apucat să vorbească. Cum apare un antrenor român la nivelul la care el nu a fost niciodată, iar el are 65 de ani, se apucă să îl demonteze. Puțin bun-simț, ai mâncat o pâine în țara asta!

Și a jucat cu Juventus, nu cu Udinese, dar ai așteptat să fie un derby superurmărit. Noi am tratat toți străinii cu mare respect, în schimb, ei au unghiul ăsta de rasism. Am văzut declarația lui Capello, care e mult mai liniștită decât a lui. Și e Capello.

Îți dai seama că Zenga are oarecum o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta, nu știu dacă a antrenat-o pe Inter și el a fost totuși legenda lui Inter. Vii și intri așa direct... mai ales că au trecut trei meciuri.

Dacă câștigă acum 5 meciuri la rând? De ce nu a ieșit Zenga să spună ‘Bravo, Cristi Chivu!’ după ce a bătut-o pe Torino cu 5-0? Vine de la un fotbalist care știe ce înseamnă tot procesul, nu îl văd cu ochi buni. A fost pe la noi prin țară, trebuia să îl susțină”, a spus Adi Mutu, conform Fanatik.

Ce a spus Walter Zenga despre Cristi Chivu

”Când vine un antrenor nou, nu poate pur și simplu să continue drumul fostului antrenor. E nevoie de idei diferite, mai multă concentrare și o abordare proaspătă. Problema este că adesea ne bazăm pe aceiași jucători din recunoștință, dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, trebuie să ai curajul să faci alegeri diferite”, a spus Walter Zenga în presa din Italia.

