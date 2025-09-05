EXCLUSIV Reacția lui CFR Cluj când a auzit de episodul scandalos din viața lui Kurt Zouma

CFR Cluj a reușit o lovitură de imagine prin aducerea lui Kurt Zouma (30 de ani) în Gruia. Francezul are aproape 250 de meciuri în Premier League, două titluri și un trofeu Champions League în palmares.

Zouma, liber de contract după ce ultima oară a jucat în Arabia Saudită, la Al Orobah, a bătut palma cu CFR Cluj în această săptămână și a semnat un contract pe două sezoane.

Bogdan Mara, despre episodul "Pisica" din cariera lui Kurt Zouma: "Nu cred că a fost un incident atât de mare"

Cariera lui Zouma a fost marcată în 2022 de un episod scandalos. În mediul online a circulat un clip în care fotbalistul francez pălmuiește și aruncă cu mai multe obiecte într-o pisică. Poliția a deschis o anchetă și l-a condamnat pe Zouma la 180 de ore de muncă în folosul comunității, dar și la plata a 9.000 de lire sterline reprezentând cheltuielile de judecată. În plus, i s-a interzis să dețină pisici timp de cinci ani.

De asemenea, West Ham United a decis la vremea respectivă să îl amendeze drastic pe Zouma pentru gestul său. Francezul a plătit 250.000 de lire sterline, adică salariul său pe două săptămâni, iar banii au fost donați de clubul londonez către anumite organizații care se ocupă de protejarea animalelor.

Episodul a avut consecințe și pentru West Ham, care a pierdut doi sponsori importanți. În plus, Adidas decidea la momentul respectiv să încheie colaborarea cu fundașul francez.

Întrebat despre episodul care i-a pătat cariera lui Kurt Zouma, Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a spus că a fost vorba doar de un caz izolat.

"Sunt tot felul de incidente în viața unei persoane, de toate felurile. Nu cred că a fost un incident atât de mare, se pot întâmpla. E un jucător care, în rest, n-a avut probleme de niciun fel", a spus Bogdan Mara, pentru PRO TV.

Kurt Zouma, întrebat când poate juca pentru CFR Cluj

Zouma spune că va beneficia de un ”tratament special” din partea staff-ului medical și speră să joace cât mai curând sub comanda lui Andrea Mandorlini.

„Sunt un tip căruia îi plac contactele, normal, sunt fundaș, sunt aici ca să-mi protejez poarta, să ajut echipa, să fie mai puternici în defensivă, iar fanii se pot aștepta de la mine că voi munci din greu mereu, voi lupta pentru emblemă și pentru echipă.

(n.r. - când ar putea juca) Depinde, voi vorbi cu echipa medicală, cu doctorii. Voi avea un ”tratament special” deoarece nu am jucat de ceva timp. Dar sper că voi fi pregătit cât de curând și voi juca”, a spus Zouma.

