Zouma, liber de contract după ce ultima oară a jucat în Arabia Saudită, la Al Orobah, a bătut palma cu CFR Cluj în această săptămână și a semnat un contract pe două sezoane.

Bogdan Mara, despre episodul "Pisica" din cariera lui Kurt Zouma: "Nu cred că a fost un incident atât de mare"



Cariera lui Zouma a fost marcată în 2022 de un episod scandalos. În mediul online a circulat un clip în care fotbalistul francez pălmuiește și aruncă cu mai multe obiecte într-o pisică. Poliția a deschis o anchetă și l-a condamnat pe Zouma la 180 de ore de muncă în folosul comunității, dar și la plata a 9.000 de lire sterline reprezentând cheltuielile de judecată. În plus, i s-a interzis să dețină pisici timp de cinci ani.



De asemenea, West Ham United a decis la vremea respectivă să îl amendeze drastic pe Zouma pentru gestul său. Francezul a plătit 250.000 de lire sterline, adică salariul său pe două săptămâni, iar banii au fost donați de clubul londonez către anumite organizații care se ocupă de protejarea animalelor.



Episodul a avut consecințe și pentru West Ham, care a pierdut doi sponsori importanți. În plus, Adidas decidea la momentul respectiv să încheie colaborarea cu fundașul francez.



Întrebat despre episodul care i-a pătat cariera lui Kurt Zouma, Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a spus că a fost vorba doar de un caz izolat.



"Sunt tot felul de incidente în viața unei persoane, de toate felurile. Nu cred că a fost un incident atât de mare, se pot întâmpla. E un jucător care, în rest, n-a avut probleme de niciun fel", a spus Bogdan Mara, pentru PRO TV.