„Tricolorii” au suferit o înfrângere cu 0-3 în fața Canadei și o remiză, scor 2-2 cu Cipru, rezultate care au stârnit critici dure și chiar apeluri pentru demisia lui Mircea Lucescu. Totuși, selecționerul a fost reconfirmat în funcție și a transmis primul mesaj.

Un „tricolor” a pus mâna pe telefon și l-a contactat pe Mircea Lucescu

„M-am gândit bine de tot și am spus că am încredere în băieții ăștia. A fost un accident începutul acesta de toamnă. Cred în continuare că putem să ne calificăm. E o chestiune de orgoliu național! E imposibil să nu câștigăm cu Austria!”, a spus Mircea Lucescu, potrivit Fanatik.

Selecționerul a dezvăluit că Denis Drăguș, eroul meciului cu Cipru, l-a contactat după rezultatele slabe. Atacantul de 26 de ani, transferat la Eyupspor, a reușit o „dublă” cu Cipru, primele sale goluri la națională după aproape un an.

„Mi-a dat Drăguș un mesaj. Am vorbit eu cu jucătorii în aceste zile, m-am preocupat de situația lor la cluburi. Văd că au jucat mai puțin după ce s-au întors de la echipa națională”, a mai spus „Il Luce”.

România pregătește acum meciul decisiv cu Austria, programat luna viitoare, iar Mircea Lucescu promite o altă atitudine.

„Vom aborda altfel acest meci, această competiție și am încredere în acești băieți care au demonstrat că sunt capabili. Este imposibil să nu reușim să câștigăm împotriva Austriei, imposibil! De asta nu s-a pus în niciun moment problema demisiei sau a demiterii, absolut deloc”, a conchis selecționerul.

România - Austria se joacă duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45.


