EXCLUSIV Partea nevăzută a Mondialului: ce trăiesc fanii, la Los Angeles, un calvar de neimaginat în Europa

Partea nevăzută a Mondialului: ce trăiesc fanii, la Los Angeles, un calvar de neimaginat în Europa CM 2026
Amir Kiarash
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FIFA vorbește cu mândrie despre „Match Day Experience“. În LA, drumul până la stadion și înapoi te va marca pe viață. Și nu din motive fericite!

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Los AngelesFIFATraficCupa MondialaMONDIAL
Din articol

Cine a fost la Mondialul din Qatar, în 2022, se poate considera un om cu adevărat norocos! 

Ce s-a întâmplat, la Doha, e irepetabil, pur și simplu. Pentru că arabii au reușit să organizeze cel mai tare show fotbalistic de pe planetă într-un oraș cât trei sectoare din București!

Principalii beneficiari ai acestei situații nemaiîntâlnite au fost fanii. Pentru că au fost scutiți de niște deplasări obositoare, costisitoare și consumatoare de nervi și de timp. Pe scurt, la Doha, te dădeai jos din pat și, din orice colț al orașului, ajungeai la stadion într-o oră. Maxim! Excepția era reprezentată de stadionul „Al-Bayt“, construit în afara orașului. Ca să ajungi aici, ar fi trebuit să aloci cam 2 ore. 

Acum însă, în Los Angeles, poți să faci 2 ore până la stadion doar în doua condiții. Fie dacă ai un elicopter, fie dacă ți-ai luat cazarea în cartierul Inglewood, unde se află stadionul „SoFi“. Cu precizarea că, dacă ai recurs la a doua variantă, vei sta în niște camere care, în afara perioadei Mondialului, sunt rezervate pe oră. Te lamurești de ce, după ce vezi cartierul Inglewood despre care e posibil să fi auzit deja din versurile unor melodii ale lui Dr. Dre.

Imagini horror cu traficul din Los Angeles

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Ziua de meci la Los Angeles durează... 10 ore!

Dar cine n-a auzit de Inglewood, sigur a auzit de traficul din Los Angeles. Aici, în acest oraș de coșmar la acest capitol, a adus FIFA cele mai multe meciuri ale turneului final. Opt la număr: cinci din grupe și trei din fazele eliminatorii.

Experiența trăită în ziua meciului, la Los Angeles, l-ar duce în pragul disperării și pe Dalai Lama! Pentru că poate fi rezumată așa:

*2 ore până la stadion. În cazul cel mai fericit.

*1 oră până treci de mulțime și de filtrul de control și îți ocupi locul pe stadion.

*Vreo 3 ore pe stadion, cu meciul în sine, pauza de 15 minute și timpul necesar ieșirii de pe arenă, după meci.

*Între 3 și 4 ore în traficul de după terminarea partidei, până ajungi înapoi la locul unde vei pune capul pe pernă, la noapte. 

Iar dacă te apucă nevoia de a merge la baie, pe drumul de întoarcere, ghinion! Pe autostrăzile care leagă Inglewood de Los Angeles și de suburbiile acestui colos se circulă cu viteza melcului. 

Ce le-ar spune Gianni Infantino, șeful FIFA, fanilor care se lovesc de acest coșmar? „Zâmbiți! Ați plătit niște mii de dolari pentru asta“.

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