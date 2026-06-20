Cine a fost la Mondialul din Qatar, în 2022, se poate considera un om cu adevărat norocos!

Ce s-a întâmplat, la Doha, e irepetabil, pur și simplu. Pentru că arabii au reușit să organizeze cel mai tare show fotbalistic de pe planetă într-un oraș cât trei sectoare din București!

Principalii beneficiari ai acestei situații nemaiîntâlnite au fost fanii. Pentru că au fost scutiți de niște deplasări obositoare, costisitoare și consumatoare de nervi și de timp. Pe scurt, la Doha, te dădeai jos din pat și, din orice colț al orașului, ajungeai la stadion într-o oră. Maxim! Excepția era reprezentată de stadionul „Al-Bayt“, construit în afara orașului. Ca să ajungi aici, ar fi trebuit să aloci cam 2 ore.

Acum însă, în Los Angeles, poți să faci 2 ore până la stadion doar în doua condiții. Fie dacă ai un elicopter, fie dacă ți-ai luat cazarea în cartierul Inglewood, unde se află stadionul „SoFi“. Cu precizarea că, dacă ai recurs la a doua variantă, vei sta în niște camere care, în afara perioadei Mondialului, sunt rezervate pe oră. Te lamurești de ce, după ce vezi cartierul Inglewood despre care e posibil să fi auzit deja din versurile unor melodii ale lui Dr. Dre.