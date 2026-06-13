Italienii oferă ultimele detalii despre Florinel Coman. Echipa care insistă pentru internaționalul român

Potrivit jurnaliștilor de la TMW, oficialii clubului Lecce monitorizează atent situația fotbalistului român în vârstă de 28 de ani.
„Lecce ar putea căuta în România următorul transfer în vederea stagiunii viitoare”, au transmis ziariștii italieni, subliniind interesul grupării salentine pentru jucătorul aflat în prezent sub contract cu Al-Gharafa.
Trecut în Italia și interes din Superliga
Florinel Coman are deja experiență pe prima scenă a fotbalului italian. El a bifat 9 prezențe în tricoul celor de la Cagliari, în perioada februarie - mai 2025. Atunci a reușit să înscrie un gol chiar la debut, într-o victorie cu scorul de 2-1 obținută împotriva Parmei.
Deși angajamentul său cu formația din Qatar expiră în anul 2027, presa italiană notează că mutarea se poate realiza în schimbul unei sume de transfer accesibile. Al-Gharafa a plătit 6 milioane de euro pentru achiziționarea sa în urmă cu două sezoane, iar în ultima stagiune mijlocașul ofensiv a strâns 26 de apariții pe teren, trecându-și în cont 3 goluri.
În același timp, italienii au amintit și de interesul celor de la FCSB pentru semnătura fotbalistului. Extrema stângă a mai evoluat pentru echipa din București în perioada cuprinsă între anii 2017 și 2024.