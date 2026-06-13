Italienii oferă ultimele detalii despre Florinel Coman. Echipa care insistă pentru internaționalul român

„Lecce ar putea căuta în România următorul transfer în vederea stagiunii viitoare” , au transmis ziariștii italieni, subliniind interesul grupării salentine pentru jucătorul aflat în prezent sub contract cu Al-Gharafa.

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Trecut în Italia și interes din Superliga

Florinel Coman are deja experiență pe prima scenă a fotbalului italian. El a bifat 9 prezențe în tricoul celor de la Cagliari, în perioada februarie - mai 2025. Atunci a reușit să înscrie un gol chiar la debut, într-o victorie cu scorul de 2-1 obținută împotriva Parmei.

Deși angajamentul său cu formația din Qatar expiră în anul 2027, presa italiană notează că mutarea se poate realiza în schimbul unei sume de transfer accesibile. Al-Gharafa a plătit 6 milioane de euro pentru achiziționarea sa în urmă cu două sezoane, iar în ultima stagiune mijlocașul ofensiv a strâns 26 de apariții pe teren, trecându-și în cont 3 goluri.

În același timp, italienii au amintit și de interesul celor de la FCSB pentru semnătura fotbalistului. Extrema stângă a mai evoluat pentru echipa din București în perioada cuprinsă între anii 2017 și 2024.