FCSB vrea să se întărească serios, după ce au avut parte de un sezon ratat, pe care l-au salvat la limită.
„Roș-albaștrii” s-au calificat în preliminariile Conference League după ce s-au impus în fața lui Dinamo în barajul pentru un loc în cupele europene.
Gigi Becali nu este convins de Florinel Coman: „Mie nu mi-a plăcut”
Gigi Becali a fost întrebat despre transferul lui Florinel Coman și a dezvăluit că nu a fost convins de fotbalistul de 28 de ani în cele două meciuri ale echipei naționale.
Patronul lui FCSB a vorbit cu jucătorul și i-a spus că nu l-a impresionat.
- CITEȘTE ȘI: Gigi Becali și Florin Tănase nu au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului: ”Nu te juca, treaba ta!”
„Cu Coman am vorbit și i-am zis: 'Băi, mie nu mi-a plăcut primul meci, eu nici nu te iau!' Înțelegi? Că 'nea Gigi, n-am jucat două luni, n-am fost antrenat'… În al doilea a mai sclipit puțin, dar nu a fost nici acolo ceea ce vreau eu.”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.
Florinel Coman s-a transferat la Al-Gharafa de la FCSB în iulie 2024 și a bifat 45 de meciuri, șase goluri și nouă pase decisive în tricoul formației din Qatar.
În acest sezon, aripa stânga a evoluat în 26 de meciuri, reușind să marcheze trei goluri și să ofere o pasă decisivă.
3 milioane de euro este cota lui Florinel Coman, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.