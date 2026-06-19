FCSB vrea să se întărească serios, după ce au avut parte de un sezon ratat, pe care l-au salvat la limită.

„Roș-albaștrii” s-au calificat în preliminariile Conference League după ce s-au impus în fața lui Dinamo în barajul pentru un loc în cupele europene.

Gigi Becali nu este convins de Florinel Coman: „Mie nu mi-a plăcut”

Gigi Becali a fost întrebat despre transferul lui Florinel Coman și a dezvăluit că nu a fost convins de fotbalistul de 28 de ani în cele două meciuri ale echipei naționale.

Patronul lui FCSB a vorbit cu jucătorul și i-a spus că nu l-a impresionat.

„Cu Coman am vorbit și i-am zis: 'Băi, mie nu mi-a plăcut primul meci, eu nici nu te iau!' Înțelegi? Că 'nea Gigi, n-am jucat două luni, n-am fost antrenat'… În al doilea a mai sclipit puțin, dar nu a fost nici acolo ceea ce vreau eu.”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Florinel Coman s-a transferat la Al-Gharafa de la FCSB în iulie 2024 și a bifat 45 de meciuri, șase goluri și nouă pase decisive în tricoul formației din Qatar.

În acest sezon, aripa stânga a evoluat în 26 de meciuri, reușind să marcheze trei goluri și să ofere o pasă decisivă.

3 milioane de euro este cota lui Florinel Coman, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.