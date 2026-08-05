În sezonul 2026-2027, fotbalul intern este puternic influențat de școala lusitană, având patru antrenori principali portughezi la conducerea unor echipe importante. Antonio Folha se află pe banca celor de la CFR Cluj, Nuno Campos o pregătește pe Dinamo, Ricardo Sousa a preluat banca tehnică de la Petrolul Ploiești, în timp ce Filipe Coelho este tehnicianul care a câștigat campionatul, Cupa și Supercupa României cu Universitatea Craiova.

Lipsa de interes pentru fundația fotbalului intern

Leo Grozavu a vorbit despre noua strategie a cluburilor din România, subliniind că, deși ibericii sunt profesioniști, aceștia nu cunosc mediul local și nu sunt neapărat interesați de dezvoltarea pe termen lung.

„Sigur, există acum o modă la nivel european cu antrenorii ăștia din Peninsula Iberică. Clar, chiar dacă nu au un CV, ei apar. Sunt profesioniști, asta-i suta la sută, nu putem să le contestăm profesionalismul. S-au școlit într-o țară, sau în niște țări, în care nivelul fotbalistic a atins un nivel destul de ridicat”, a spus antrenorul român.

Totuși, antrenorul de 58 de ani atrage atenția asupra mentalităților diferite. „Realitatea fotbalistică e diferită de ceea ce știu ei despre fotbal. Ei nu cunosc ce înseamnă România. Nici nu au de gând să dezvolte fotbalul românesc. Cred că ar trebui să pornim o revoluție în fotbal, dacă vrem să creștem. Toată lumea vorbește, dar văd că nu se întâmplă nimic”, a transmis Grozavu la VOYO Sport LIVE.