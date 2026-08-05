VIDEO EXCLUSIV Leo Grozavu critică invazia de antrenori portughezi din Superliga: „Își iau banul și pleacă”

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SPORT.RO
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Leo Grozavu a analizat numărul mare de antrenori lusitani din primul eșalon și a criticat această tendință. Tehnicianul consideră că fotbalul românesc nu poate progresa în acest mod.

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Leo GrozavuSuperligaLiga 1
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În sezonul 2026-2027, fotbalul intern este puternic influențat de școala lusitană, având patru antrenori principali portughezi la conducerea unor echipe importante. Antonio Folha se află pe banca celor de la CFR Cluj, Nuno Campos o pregătește pe Dinamo, Ricardo Sousa a preluat banca tehnică de la Petrolul Ploiești, în timp ce Filipe Coelho este tehnicianul care a câștigat campionatul, Cupa și Supercupa României cu Universitatea Craiova.

Lipsa de interes pentru fundația fotbalului intern

Leo Grozavu a vorbit despre noua strategie a cluburilor din România, subliniind că, deși ibericii sunt profesioniști, aceștia nu cunosc mediul local și nu sunt neapărat interesați de dezvoltarea pe termen lung.

„Sigur, există acum o modă la nivel european cu antrenorii ăștia din Peninsula Iberică. Clar, chiar dacă nu au un CV, ei apar. Sunt profesioniști, asta-i suta la sută, nu putem să le contestăm profesionalismul. S-au școlit într-o țară, sau în niște țări, în care nivelul fotbalistic a atins un nivel destul de ridicat”, a spus antrenorul român.

Totuși, antrenorul de 58 de ani atrage atenția asupra mentalităților diferite. „Realitatea fotbalistică e diferită de ceea ce știu ei despre fotbal. Ei nu cunosc ce înseamnă România. Nici nu au de gând să dezvolte fotbalul românesc. Cred că ar trebui să pornim o revoluție în fotbal, dacă vrem să creștem. Toată lumea vorbește, dar văd că nu se întâmplă nimic”, a transmis Grozavu la VOYO Sport LIVE.

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Leo Grozavu
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Fotbalul juvenil, adevărata cheie a progresului

Potrivit fostului antrenor de la FC Botoșani, dovada unei intenții reale de a construi ceva durabil ar fi prezența specialiștilor străini în sectorul dedicat copiilor și juniorilor, nu doar la prima echipă, acolo unde miza este strict legată de performanța imediată.

„Când o să vedem antrenori portughezi, spanioli în academii, la fotbalul juvenil, atunci o să spunem, da, domnule, înseamnă că în România se dorește ceva. Atâta timp cât ei vin doar la fotbalul profesionist, și acolo vin să facă rezultat, își iau banul și pleacă mai departe, își fac un CV și apoi pleacă. Dar fotbalul românesc nu o să progreseze așa.

Nu e o frustrare. Frustrat aș fi putut să fiu dacă aveam acum 40 de ani. Dacă eram la început de carieră, sigur că m-ar fi frustrat lucrul ăsta, pentru că mi-aș fi dorit să pot eu să arăt că pot să fac ceva. Dar acum văd un pic altfel lucrurile și fenomenul, așa că nu mai am frustrări”, a mai zis Leo Grozavu.

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