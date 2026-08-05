Donald Trump, ținta unui nou asasinat!? FBI a intervenit direct la terenul de golf

Donald Trump, ținta unui nou asasinat!? FBI a intervenit direct la terenul de golf Stiri Donald Trump
SPORT.RO
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Autoritățile federale sunt în alertă, după ce un individ înarmat până în dinți a pătruns pe terenul de golf unde era așteptat Trump.

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Donald TrumpSUAgolf
Din articol

Jeanine John Taele, în vârstă de 38 de ani, a fost reținut duminică la Trump National Golf Club. Acesta fusese observat încă de vineri plimbându-se pe domeniu cu o cască în ureche, fotografiind și filmând măsurile de securitate pregătite pentru dineul Comitetului Național Republican.

La revenirea sa în complex, Taele le-a spus agenților federali că face parte din dispozitivul de securitate al Departamentului de Stat. Asupra sa a fost găsit un încărcător cu 16 cartușe, iar în autoutilitara acestuia polițiștii au descoperit un pistol de 9 mm încărcat, o pereche de binocluri și o legitimație falsă de agent de protecție.

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Semnale de alarmă pentru autorități

În urma perchezițiilor la domiciliu, anchetatorii au ridicat și alte arme de foc, o pușcă cu țeavă scurtă neînregistrată, echipamente radio și jurnale cu notițe suspecte. Potrivit autorităților, individul era deja căutat pentru un jaf în El Segundo, o localitate situată la aproximativ 40 de kilometri de clubul de golf.

Patrick Grandy, director adjunct în cadrul FBI Los Angeles, a oferit detalii despre incident.

„Comportamentul îngrijorător al domnului Taele la terenul de golf al președintelui, cu doar câteva zile înainte de sosirea așteptată a acestuia, a ridicat semnale serioase de alarmă pentru forțele de ordine”, a transmis oficialul FBI.

Grandy a mai spus că „nu există loc de eroare, în special în lumina tentativelor anterioare de asasinat asupra președintelui Trump”, subliniind că agenția va investiga cazul în detaliu, alături de organizațiile partenere.

Inculpatul a pledat nevinovat la cele patru capete de acuzare. Instanța i-a stabilit o cauțiune de 250.000 de dolari și interdicția de a se mai apropia de clubul de golf sau de a deține arme de foc, următoarea înfățișare fiind programată pentru 26 august. Ancheta continuă.

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