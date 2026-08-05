Ceahlăul Piatra Neamț a suferit cea mai usturătoare înfrângere a zilei dintre fostele echipe de Liga 2, fiind învinsă cu 5-0 de CS Gheorgheni.

În total, 25 de formații și-au asigurat calificarea în Turul 3 al competiției, programat pe 12 august.

Ceahlăul, eliminată fără drept de apel. Flacăra Moreni și Olimpic Zărnești au făcut spectacol

Una dintre cele mai mari surprize ale zilei s-a produs la Gheorgheni, unde Ceahlăul Piatra Neamț a fost învinsă categoric, scor 5-0, și a părăsit competiția.

Cel mai categoric succes al rundei i-a aparținut însă Flacărei Moreni, care s-a impus cu 7-0 pe terenul celor de la FC Pucioasa. Tot șapte goluri a înscris și Olimpic Zărnești, dar în victoria cu 7-2 împotriva formației ACSC Domnești.

Șapte partide au avut nevoie de prelungiri, iar patru dintre acestea s-au decis la loviturile de departajare. Crișul Sântandrei, Minerul Lupeni, Sănătatea Cluj și ACS Oltul Curtișoara au obținut calificarea după penalty-uri, în timp ce CIL Blaj, Progresul Spartac și CSM Adjud au mers mai departe după prelungiri.

Printre echipele calificate în Turul 3 se numără Minaur Baia Mare, SCM Zalău, Jiul Petroșani, Corona Brașov, Sporting Liești, Viitorul Onești, Dunărea Călărași, Progresul Spartac, CS Tunari și ACS USV Iași.

Turul 3 al Cupei României este programat pe 12 august și va reuni 48 de echipe. Celor 25 de formații calificate din această fază li se vor alătura cele 22 de participante din Liga 2 și încă o echipă retrogradată din eșalonul secund. Meciurile vor fi stabilite de FRF pe criteriu geografic.

Rezultatele zilei: