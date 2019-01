Raspunsul CFR-ului la transferul facut de FCSB! Campioana semneaza CU TREI FOTBALISTI in cantonamentul din Antalya

CFR Cluj a facut un singur transfer pana acum, dar bifeaza la capitolul prelungiri. Campioana semneaza cu trei fotbalisti deosebit de importanti.

CFR Cluj va semna in cantonamentul din Antalya prelungirea cu Mario Camora, Paulo Vinicius si Emmanuel Culio. Cu totii si-ar putea incheia carierele in Gruia. Camora are 32 de ani, Vinicius 34 de ani, iar Culio 35 de ani.

"Exista sanse sa il vedem pe Camora la CFR pana la finalul carierie. Urmeaza sa ne intelegem. E diferenta foarte mica si cred ca zilele urmatoare o sa ajungem la un acord", spunea Daniel Stanciu inaintea plecarii in cantonamentul din Turcia.