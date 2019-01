Cu cine s-a luptat FCSB pentru transferul lui Stoian! Romanul a refuzat alte oferte din Italia pentru a juca pentru prima data in cariera in Liga I

Adrian Stoian a semnat pe 3 ani cu FCSB, anunta patronul formatiei ros-albastre, Gigi Becali.

Adrian Stoian (27 de ani) va juca pentru prima data in cariera in Liga I. Mijlocasul nascut la Craiova si-a petrecut ultimul deceniu in Italia, evoluand pentru Roma, Pescara, Bari, Chievo, Genoa si Crotone. El a adunat 94 de meciuri si 8 goluri in Serie A. Astazi, Becali l-a convins sa semneze cu FCSB.

Pentru semnatura lui Adrian Stoian, FCSB s-a luptat cu alte trei echipe din Italia. Romanul a preferat sa se intoarca in tara decat sa mai joace in Serie B. Potrivit Calciomercato, el mai avea oferte de la Venetia, unde antrenor este Walter Zenga, Cosenza si Salernitana.

In actualul sezon din Serie B, Stoian a jucat de 17 ori pentru Crotone, fara sa marcheze vreun gol.