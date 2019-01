FCSB cu Bizonul, Dinamo cu MAMOUTOU! Rednic a adus un fotbalist care nu a mai jucat din vara lui 2018. Ultima data a fost legitimat in Arabia

Mircea Rednic a mai adus un jucator la Dinamo. Malianul Mamoutou N'Diaye va fi testat in cantonamentul din Antalya, iar daca va confirma, "cainii" ii vor oferi un contract.

Dinamo negociaza cu mijlocasul malian Mamoutou N'Diaye, care a evoluat ultima data in Arabia Saudita, la Odod Al Medina. El are 28 de ani si a mai trecut pe la Gent, Mons, Zulte Waregem si Royal Antwerp. Rednic il cunoaste din Belgia.



Mamoutou N'Diaye va fi testat in cantonamentul din Antalya si ar putea semna la finalul pregatirii.



N'Diaye nu a mai jucat de sase luni.