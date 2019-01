Rapid, doua transferuri de Liga 1 in cateva ore! Pe cine a adus

Rapid continua achizitiile pentru un 2019 fara emotii la promovare.

Giulestenii construiesc deja echiap de B. Au anuntat oficial inca doua transferuri importante. Catalin Hlistei, golgeterul liderului din B, FC Snagov, e prima lovitura. Trecut pe la UTA sau Pandurii, Hlistei (24 de ani) vine la Rapid dupa jumatate de an excelenta in B. Tot cu Rapid a semnat azi si Robert Bajan (23 de ani). Fundasul dreapta vine imprumut de la Viitorul, unde a fost adus in vara de Hagi. Bajan n-a apucat insa sa debuteze la prima echipa a lui Hagi. In cariera, Bajan a mai trecut pe la Farul, Brasov, Tg. Mures si Pandurii.