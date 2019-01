Banel Nicolita, Gigi Becali de la Faurei! S-a suparat si face revolutie la echipa: "AM INCEPUT CURATENIA! Aduc fotbalisti de caracter"

Banel Nicolita este presedinte, antrenor si jucator la CS Faurei, in liga a treia.

Banel Nicolita s-a intors in orasul natal pentru a incerca sa duca echipa macar in liga a doua. Doar pe locul 13 in seria a doua a ligii a treia, cu patru victorii, doua remize si opt infrangeri, golaveraj 14-31, CS Faurei trece acum prin schimbari. Banel s-a suparat pe jucatorii din prima parte a sezonului!

Banel Nicolita a anuntat ca va renunta la mai multi jucatori, pastrand in jur de 10. Presedinte, antrenor si jucator la Faurei, el vrea "fotbalisti de caracter, care pot face diferenta".

"Unii jucatori au inteles ceea ce le-am cerut, altii nu, asa ca am inceput curatenia de iarna. Vor veni peste zece jucatori in probe. Cu experienta acumulata in tur, sper sa reusim un retur bun si sa terminam in primele sase echipe. Aduc fotbalisti de caracter, care pot face diferenta", a spus Banel Nicolita pentru Obiectiv Vocea Brailei.

"Nu ne sperie locul din clasament, este cel meritat, noi suntem o echipa cu buget mic in comparatie cu celelalte. CS Faurei este nou promovata si a avut jucatori care nu erau obisnuiti sa evolueze la astfel de standarde. Dar acum vor veni fotbalisti, ma refer la Barsan, jucator experimentat de la Voluntari, Vali Apostol de la Delta Tulcea. Vom avea fundasi centrali valorosi, iar eu o sa joc in compartimentul ofensiv alaturi de Stanel si Puscasu. Veti vedea diferenta", a adaugat Banel.