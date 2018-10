Raspuns ACID al lui Becali pentru Rednic dupa ce s-a luat de Dica si MM Stoica: "A fost o gluma proasta! Nu l-am dorit niciodata la FCSB!"

Gigi Becali i-a raspuns lui Mircea Rednic dupa ce acesta i-a atacat pe Nicolae Dica si pe Mihai Stoica in conferinta de presa la care a fost prezentat oficial ca antrenor al lui Dinamo.

”Rednic a facut o gluma proasta. El e antrenor, nu se face. A zis ca Dica nu e antrenor. Sa dea raspunsul proprietarii. Daca ar fi sa aleg intre el si Lutu, aleg un singur Lutu intre o mie de Rednici.



Nu l-am dorit niciodata la FCSB. Lutu 2 are proprietatea cuvintelor fata de mine, nu imi permit sa vorbesc in locul lui. A facut o gluma proasta. Una cu Lutu si doua cu Dica. Eu, unul, am 60 de ani. Nu am intalnit om ca Lutu in viata mea” a spus Gigi Becali la Digi Sport.