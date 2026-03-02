Clubul spaniol a transmis printr-un comunicat oficial că în acest moment nu este necesară o intervenție chirurgicală.

Mbappe acuză de la finalul anului trecut o leziune a ligamentului extern la genunchiul stâng și, din cauza durerilor, a ratat și returul play-off-ului optimilor Ligii Campionilor cu Benfica, în urma căruia Real a obținut calificarea.

Real Madrid a făcut anunțul despre accidentarea lui Kylian Mbappe

Real Madrid a precizat că tratamentul urmat este adecvat și va fi monitorizat continuu: „În urma testelor efectuate de medicii specialiști francezi asupra jucătorului nostru, Kylian Mbappe, sub supravegherea Serviciilor Medicale ale clubului, se confirmă diagnosticul de entorsă la genunchiul stâng. Evoluția sa va fi monitorizată în continuare.”

Antrenorul madrilenilor, Alvaro Arbeloa, a declarat că Mbappe va lua o pauză pentru refacere completă: „Nu este o chestiune de zile, va dura ceva mai mult, dar sper să nu fie foarte lungă.”

Atacantul a înscris 38 de goluri în 33 de meciuri în acest sezon și va rata sigur meciurile de campionat cu Getafe (2 martie), Celta Vigo (6 martie) și Elche (14 martie), precum și prima manșă a optimilor Ligii Campionilor, cu Manchester City, programată pe 11 martie.