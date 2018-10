Rednic, dezlantuit! Nu l-a iertat nici pe Dica: "Nu am avut niciodata probleme cu FCSB! Si era intr-o perioada in care chiar aveau antrenor!"

Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Mircea Rednic si-a inceput noul mandat la Dinamo cu un val de ironii la adresa rivalilor. Dupa ce l-a ironizat pe Mihai Stoica si l-a numit "Lutu 2 de la Steaua", Rednic nu l-a iertat nici pe Dica.

Rednic spune ca pentru el cel mai important meci este cel care urmeaza, partida cu Dunarea Calarasi. Intrebat despre derby-ul cu FCSB, Rednic a replicat imediat.

"Important pentru noi e meciul cu Dunarea Calarasi. Eu nu am avut niciodata probleme cu FCSB. Uitati-va ca nu am avut niciodata probleme cu ei. Si era intr-o perioada in care chiar aveau antrenor", a declarat Rednic la conferinta de presa.