Rednic, REVENIRE IN FORTA: "Dinamo nu va retrograda, va juca in play-off!" Lovitura in plin pentru FCSB: "Asta o spun pentru Lutu 2 de la Steaua!"

Mircea Rednic a revenit la Dinamo. Este al patrulea mandat al antrenorului in varsta de 56 de ani la clubul din "Stefan cel Mare".

Rednic a declarat la conferinta de presa ca a acceptat imediat propunerea de la Dinamo si a facut-o din dragoste pentru club. Rednic este sigur ca va califica echipa in play-off, chiar daca Dinamo este in acest moment pe locul 12 in clasament.

Rednic nu s-a putut abtine si a avut si un mesaj pentru rivalii de la FCSB. Rednic l-a "intepat" indirect pe Mihai Stoica.

"Am acceptat imediat, nu s-a pus problema. Prefer sa fiu un antrenor fara demnitate sau fara onoare, cum s-a zis, si vin sa imi ajut clubul. E clubul care m-a ajutat sa devin om, fotbalist si apoi antrenor. Am venit din respect pentru Dinamo. Daca noi nu spunem "Da!", atunci cine sa o faca? Dinamo nu va retrograda. Dinamo va juca in play-off, chiar asa cu lotul asta. Am convingerea ca ne putem califica, asta e primul obiectiv. Dupa...vom vedea. Nu mai exista orgolii, sa platim polite sau ceva. E vorba de Dinamo. Nu e niciun interes, Dinamo nu e pe primul loc, e pe locul 12. N-am venit sa ma imbogatesc, am venit intr-o situatie in care Dinamo are nevoie de mine. Cam la fel ca in primul mandat cand s-a schimbat un lot intreg si am jucat in cupele europene si cu echipe adevarate ca Brugge, Leverkusen sau Besiktas. Si asta o spun pentru Lutu 2 de la Steaua. Am mai multe meciuri in Europa decat el si cu echipe puternice, nu ce au jucat ei in ultima perioada", a declarat Mircea Rednic la conferinta de presa.

Rednic se afla astfel la al patrulea mandat ca antrenor la Dinamo dupa experientele din sezonul 2006-2007, 2008-2009, respectiv 2015-2016. Ca antrenor pe banca echipei din "Stefan cel Mare", Rednic a obtinut un singur trofeu: titlul de campion in sezonul 2006-2007, ultimul titlu castigat de Dinamo in Liga 1.