"Suntem noua STEA a fotbalului romanesc!" Aroganta oltenilor inaintea derby-ului cu FCSB! Arena e SOLD OUT!

Derby-ul dintre CSU Craiova si FCSB se va juca cu casa inchisa!

Oltenii au asaltat casa de bilete de la Oblemenco, iar partida cu FCSB se va juca cu arena plina. 30.000 de oameni sunt asteptati sa faca o atmosfera incendiara la derby-ul penultimei etape din turul de campionat.

"Nu suntem noua Steaua ci noua stea a fotbalului roamanesc", a raspuns Marcel Popescu, presedintele oltenilor, in urma unui titlu din presa de azi.

In privinta spectatorilor, Craiova chiar e noua Steaua. Dupa ani in care echipa lui Becali a cominat copios topul asistentei pe stadion, CSU Craiova a preluat sefia si are o medie de asistenta dubla fata de clubul lui Becali.

14100 e media spectatorilor la Craiova in acest sezon.

6367 de oameni au venit in medie la partidele FCSB de pe teren propriu in acest sezon.

27835 spectatori au fost la FCSB - Dinamo, scor 3-3, in acest sezon pe National Arena. Craiova a atras 25.000 oameni la meciul cu Dinamo pe Oblemenco, a doua cea mai urmarita partida in Liga 1.

FCSB ocupa primul loc in Liga 1, in timp ce Craiova e abia pe locul 6, la 5 puncte in spatele ros-albastrilor.

AMBII ANTRENORI RISCA DEMITEREA!

Atat Mangia, cat si Dica, risca sa fie demisi in urma derby-ului de duminica. Becali l-a amenintat pe antrenor cu o "evaluare" la finalul turului, iar postul sau e in pericol daca nu va fi pe primul loc. CFR are un singur punct in spate si un program mai usor in ultimele doua etape din tur. Craiova lui Mangia e abia pe locul 6 in acest moment, iar meciul cu liderul e ocazia perfecta pentru a mai recupera din distanta. Craiova l-ar vrea pe Radoi si ar fi dispusa sa-i permita antrenorului sa conduca in paralel si nationala U21, proaspat calificata la EURO.