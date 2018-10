A fi sau a nu fi pentru Dica! Lovitura dupa lovitura inaintea derby-ului de la Craiova. Ce se intampla in vestiarul FCSB

Stelistii au in continuare probleme serioase de lot.

Dica spera ca-l va putea folosi la Craiova pe Marko Momcilovic, dar sarbul i-a dat o veste proasta. Nu e inca recuperat si va ramane in afara lotului pentru deplasarea de pe Oblemenco.

Nu e singurul fotbalist cu probleme serioase. Alti 3 jucatori care in mod normal sunt titulari - Balasa, Pintilii si Alexandru Stan - nu au nici ei nicio sansa de a juca.

Din cauza absentelor, Dica va fi obligat sa improvizeze din nou. In centrul apararii va alege intre Filip si Junior Morais. Ambii pot fi solutii atat in locul lui Balasa, cat si pe stanga, de unde lipsesc Momcilovic si Stan. Cel mai probabil, Filip va fi preferat in centru, iar Morais va juca pe postul sau natural, cel de fundas stanga. Nedelcu profita de absenta lui Pintilii si va fi titular la mijloc, chiar daca a depus un efort considerabil in meciurile de la tineret.

Misiunea mai usoara pare sa vina pentru Dica in atac, unde solutiile sunt multe. Roman ar putea sa-i ia locul lui Man in dreapta atacului, in timp ce Florinel Coman are cele mai mari sanse de a incepe in stanga. In spatele lui Gnohere va juca cel mai probabil Tanase, in ciuda anuntului facut de Becali dupa infrangerea cu Chiajna, cand i-a transmis ca va fi pe banca la Craiova.

Echipa probabila a Stelei cu CSU Craiova: Balgradean - Benzar, Planic, Filip, Morais - Nedelcu, Teixeira - Roman, Tanase (Morutan), Florinel Coman - Gnohere