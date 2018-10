CRAIOVA - FCSB | Becali l-a dat iar de gol pe Dica! Ce surprize pregateste la meciul de FOC din Oltenia

Gigi Becali stie ce solutii are Dica pentru problemele de lot de la meciul cu Craiova.

FCSB merge la Craiova cu mari probleme de aparare, iar Dica e fortat din nou sa improvizeze. Antrenorul se gandeste sa-l titularizeze pe Filip alaturi de Planic, dupa experimentul ratat cu Junior Morais ca fundas central.

Becali mai anunta ca Morutan va juca in repriza a doua, fiind obosit in urma partidelor de la tineret, dar si pentru ca FCSB are nevoie de jucatori cu experienta in vulcanul de pe Oblemenco.



"Jucam cu ce avem, nu avem ce face. Cred ca Filip va juca, asa cred. Numai sa ajunga ei acolo. Sa mai poti sa si ajungi acolo. Daca ai echipa valoroasa, mai rar ajung adversarii acolo pe fundasii centrali.

Inca n-am vorbit cu Dica, o sa vorbesc azi, o sa vad cum gandeste. O sa mearga mai mult pe experienta, asta e un meci in care trebuie sa folosesti experienta. Morutan cred ca va juca in a doua repriza.

Pentru noi e bine ca Benzar n-a jucat la nationala. E un semnal pentru el. Daca joaca Manea in locul tau trebuie sa-ti pui semne de intrebare. Tanase n-a fost bagat inseama. Intrebare! Chiar i-am zis lui MM, e bine ca s-a intamplat asa ceva. Chiar mi-a zis, Benzar e bomba la antrenamente, trebuie ambitionati", a spus Becali la PROX.