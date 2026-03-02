Universitatea Craiova conduce clasamentul cu 59 de puncte, urmată de Rapid București și Dinamo București, ambele cu 52, însă giuleștenii au un meci mai puțin. Universitatea Cluj are 51 de puncte, CFR Cluj 50, iar FC Argeș Pitești a prins ultimul loc, cu 49.

Bogdan Stelea a numit echipa momentului din Superliga: „Este cea mai în formă”

După Dinamo – FC Argeș 0-1, rezultat care a scos-o pe FCSB din cursă, Sport.ro a stat de vorbă cu Bogdan Stelea. Fostul portar al naționalei vede o favorită clară în acest moment.

„CFR este cea mai în formă echipă în momentul ăsta. Dar în play-off e altceva. Poți să câștigi primul meci și să le pierzi pe următoarele două și ești deja în dificultate”, a spus Stelea.

Play-off-ul se anunță echilibrat, cu doar zece puncte între locul 1 și locul 6 înainte de înjumătățire.

CFR Cluj revine pe teren miercuri, 4 martie, în sferturile Cupa României, în deplasare la Craiova, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Luni, 9 martie, ardelenii încheie sezonul regulat din SuperLigă cu un meci pe teren propriu cu Dinamo.