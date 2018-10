Eroarea uriasa facuta de Becali: "I-am zis: nu te baga, sunt bani multi, nu m-a ascultat!" Gaura de MILIOANE pentru FCSB

Gigi Becali a fost sfatuit sa isi schimbe strategie de transferuri.

Sorin Cartu dezvaluie ca s-a propus ca si consilier al lui Becali, insa patronul FCSB nu l-a ascultat. El il sfatuia pe Becali sa achite clauza lui Alex Mitrita de la PEscara si sa-l ia pe Bancu de la CSU.



"Daca el ii dorea - eu sunt amic cu Gigi si ma consider in continuare - putea sa-mi dea mie telefon de acum doi-trei ani si sa le fac o caracterizare. Astia sunt doi jucatori (n.r. - Mitrita si Bancu) care se preteaza bine pentru jocul Stelei si care se vrea unul bazat pe combinatii. Chiar le-ar trebui bine de tot. Cu Bancu a mai fost discutia asta acum doi trei ani. Pe Mitrita trebuia sa-l ia cand avea clauza de la Pescara, era cea mai desteapta miscare. Lovea doua dintr-o lovitura, isi facea si echipa competitiva pentru jocul de acasa si in acelasi timp mai elimina si o contracandidata. Asta era miscarea clara, Mitrita. El are sfatuitori. Nu puteam sa-i dau eu sfaturi. Daca mi-ar fi dat telefon, profesional vorbind, daca mi-ar fi cerut punct de vedere, nu as fi putut sa mint", a spus Sorin Cartu, la Digi.

Cartu il sfatuise deja pe Becali sa nu-l transfere pe Costea de la Craiova, un transfer scump care nu a confirmat.

"Si cand am fost acolo, cu Costea, i-am spus 'nu te baga, sunt bani foarte multi, nu merita'. Si nu m-a ascultat. El i-a luat si pe Costea, si pe Rusescu. Asta este, treaba lui", a dezvaluit Cartu.