Antrenorul secund de la Dinamo a fost prezent luni la Comisia de Disciplină a FRF, după injuriile pe care le-a adresat la finalul meciului cu Unirea Slobozia.

Florentin Petre a scandat alături de galeria lui Dinamo anumite jigniri la adresa rivalelor de la Steaua și Rapid. Scandalul a continuat și la derby-ul cu giuleștenii, care au sesizat Comisia.

Florentin Petre, după ce a fost chemat la Comisia de Disciplină: „Trebuie să învățăm anumite lucruri”

Omul din staff-ul lui Kopic a fost chemat la Comisia de Disciplină de la FRF alături de Bogdan Alecu și Ștefan Stiuca, ofițerul de presă și crainicul de la Dinamo, iar Andrei Nicolescu i-a însoțit.

Florentin Petre și-a recunoscut greșeala, dar nu i s-a comunicat decizia din partea Comsiei de Disciplină.

„Am fost întrebat despre lucrurile pe care le-am făcut după meci și am conștientizat situația. Este un lucru normal ca noi, mai ales legendele sau foștii fotbaliști, să fim exemple pentru tot ceea ce înseamnă copii și doamnele din tribună. Vă spun sincer că au avut perfectă dreptate și, din acest moment, îmi voi limita orice acțiune care poate crea o imagine negativă.

Nu știm (n.r. ce a decis Comisia de Disciplină). Noi am venit doar la comisie și vom vedea ce se va întâmpla pe viitor. Ținând cont că este prima dată când particip la o astfel de comisie, nu știu ce suspendare mi se va pronunța.

Din greșelile pe care le facem trebuie să învățăm anumite lucruri. Noi trebuie să fim exemplele pe care să le oferim copiilor noștri, doamnelor și domnișoarelor care vin în tribună.

El (n.r. Andrei Nicolescu) a venit în calitate de președinte, a venit pentru a fi împreună ca un grup. Asta înseamnă să fii o familie, să fii un club mare: trebuie să îți aperi familia.

Trebuia să fie cel puțin 2–0 sau 3–0 în prima repriză (n.r. în meciul cu FC Argeș) . Acesta este fotbalul, nu ai cum să gestionezi anumite situații de joc. Ce să facem, acesta este un meci pe care l-am pierdut și din care avem de învățat.”, a spus Florentin Petre în exclusivitate pentru PRO TV.

Nu este un caz singular în România ceea ce a făcut fostul jucător al lui Dinamo, dar, cel mai probabil, Comisia de Disciplină a vrut să dea un exemplu prin chemearea lui Florentin Petre, mai ales că mai mulți oameni de fotbal au comentat pe subiect.

În cazul în care Comisia de Disciplină va păstra acest obiecei, ar trebui să fie chemați reprezentații unei echipe din România în fiecare etapă, pentru că astefl de scandări se întâmplă destul de des.