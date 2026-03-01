Imediat după fluierul final, Florin Tănase a tras concluziile referitoare la situația echipei, lansând un atac la adresa celor care au criticat echipa în ultima perioadă.

„N-are cum să ne bucure această victorie. Vreau să încep prin a le prezenta scuze suporterilor noștri pentru acest an rușinos pe care l-am avut. Campioana României să ajungă în play-out... E foarte rușinos.

Le cerem scuze și îi rog să fie în continuare alături de noi, pentru că avem mare nevoie de ei. Niciunul din clubul ăsta nu are scuze pentru acest an. Eu sper să fie o învățătură de minte acest an și să nu se mai repete, pentru că acest club n-are voie să aibă asemenea rușini. Cu 49 de puncte să nu fii în play-off... S-a intrat și cu 45.

A fost și un an atipic, dar așa se întâmplă când, de la început, nu tratezi meciurile cum trebuie. Acum e clar, locul nostru nu e acolo, știm valoarea lotului, valoare jucătorilor noștri. Nu trebuia să fim acolo. Ne pare rău.

Tănase: „Să nu fie atât de răi!”

S-au întâmplat și foarte multe greșeli de arbitraj. S-a tot vorbit, că e campanie, să fim noi în play-off. Pe Radu Petrescu mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei. Omul și-a reparat greșeala, nu avea de unde să știe că-i vine mingea pe cap.

La ceilalți, etapa următoare, de ce nu s-a comentat la fel? Ăștia care stau în studio toată ziua să nu mai aibă răutate așa mare, să comenteze ce văd, nu trebuie să mintă. Nu că m-a deranjat, dar îmi era milă de săracul Radu Petrescu. Despre ceilalți, nimic.

Așa e în România, așa e când ești la cel mai mare club, mulți dau în tine. Trebuie să fii puternic. Noi acum trebuie să privim înainte, să pregătim sezonul următor, să nu le mai dăm ocazia unor oameni fără caracter să vorbească. Europa, ne-Europa, America... Le cerem scuze fanilor și sperăm să fie alături de noi”, a spus Florin Tănase la finalul meciului.

FCSB a învins-o pe UTA Arad şi în tur, cu 4-0. UTA are o singură victorie în ultimele cinci etape, un egal şi trei eşecuri.