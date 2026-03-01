UTA - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:00! „Roș-albaștrii” nu au voie să facă niciun pas greșit: echipele probabile

UTA - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:00! „Roș-albaștrii” nu au voie să facă niciun pas greșit: echipele probabile Superliga
UTA - FCSB este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:00. 

Partida UTA - FCSB, din runda 29 a Superligii, va avea loc duminică, de la ora 21:00, poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

UTA - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:00

UTA vine după remiza din runda treucută, scor 2-2, cu Oțelul și se află pe locul nouă în clasamentul Superligii. Arădenii au două înfrângeri, două victorii și o remiză în ultimele cinci meciuri în campionat.

De cealaltă parte, FCSB se află pe locul șapte în clasament, la trei puncte de ultimul loc ce duce în play-off. Roș-albaștrii au patru victorii și o înfrângere în ultimele cinci meciuri de campionat și vin după succesul cu 4-1 cu Metaloglobus din runda trecută.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în Cupa României, iar atunci arădenii s-au impus cu 3-0.

Echipele probabile:

  • UTA: Tordai - Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Mino, Odada - F. Iacob, A. Roman, Tzionis - Abdallah

Rezerve: L. Roșu - Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, Țăroi, M. Coman, L. Mihai, Ndon

Antrenor: Adi Mihalcea

  • FCSB: Popa - Pantea, Duarte, Lixandru, Radunovic, - Cisotti, J. Paulo - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea

Rezerve: Târnovanu, Zima, Graovac, Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa, Tănase

Antrenor: Elias Charambous

Singurul scenariu prin care mai poate prinde FCSB play-off-ul

Singurul scenariu rămas presupune ca FC Argeș să strângă maximum două puncte din duelurile cu Dinamo și Slobozia, iar FCSB să obțină victorii în ambele partide.

În caz de egalitate de puncte cu CFR sau FC Argeș, campioana en-titre pierde la criteriul meciurilor directe și va fi trimisă în play-out.

Astfel, șansele FCSB rămân doar matematice, iar echipa nu mai depinde de propriile rezultate exclusiv.

FC Argeș - Dinamo se joacă pe 1 martie, de la ora 18:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. În cazul unui rezultat favorabil Argeșului, speranțele roș-albaștrilor vor fi practic compromise.

