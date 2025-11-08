Mario Tudose (20 de ani), fundaș central, care a fost aproape de FCSB și în vară, este acum monitorizat atent de trei dintre cele mai importante cluburi din România: FCSB, Universitatea Craiova și Dinamo.



Chestionat direct dacă se gândește la un transfer în pauza de iarnă, apărătorul piteștenilor a oferit un răspuns prudent, dar care trădează dorința unui salt în carieră.



"Nu știu. Până în iarnă sunt aici, mă pregătesc la Pitești. Până atunci mă concentrez aici, vom vedea ce va fi", a spus Tudose inițial.



"Toate au bani mulți și obiective înalte"



Presat să comenteze interesul celor trei granzi, Tudose a recunoscut că propunerile sunt onorante și că toate cele trei destinații sunt atractive.



"Vă dați seama că sunt niște echipe cu nume mari în România. Din punctul meu de vedere, cele mai importante echipe. Orice jucător își dorește să meargă la mai bine, dar nu depinde doar de mine", a continuat jucătorul.



Acesta a subliniat că oricare dintre cele trei variante ar reprezenta un pas înainte, deoarece au putere și obiective mărețe: "Din toate aceste 3 echipe, toate au bani mulți, au obiective înalte, se bat la campionat, vor în cupele europene".



Mario Tudose a refuzat însă să numească o favorită: "Nu pot acum, chiar n-am cum (n.r: să spună o preferată). Sunt la FC Argeș, e echipa mea. Dacă va fi să plec, voi pleca. Dacă nu, rămân aici".

