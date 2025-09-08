Transferul fotbalistului a devenit o adevărată telenovelă după ce primarul din Pitești, Cristian Gentea, s-a implicat în discuții.

Dani Coman: ”Am încheiat discuțiile, Mario Tudose rămâne la Pitești!”

Inițial, Gigi Becali susținea că are un acord cu FC Argeș pentru o ”românească”, prin care cele două cluburi urmau să îi dea ”țeapă” lui Benfica, care deține 50% din drepturile fotbalistului.

Pentru a micșora partea clubului lusitan, piteștenii și-ar fi dorit ca stoperul de 20 de ani să semneze cu campioana României, în schimbul unei sume derizorii, de 400.000 de euro. Apoi, ar fi urmat ca FCSB să mai ia un jucător de la FC Argeș, pe 600.000 de euro de această dată, astfel încât, în total, formația din Trivale să se aleagă cu 800.000 de euro, iar Benfica... cu 200.000!

Ulterior, piteștenii au solicitat o sumă mai mare, lucru care l-a revoltat pe Gigi Becali. După un ”război” de la distanță, Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a anunțat care este situația cu transferul lui Mario Tudose.

”Am încheiat discuțiile, Mario Tudose rămâne la Pitești. Prețul îl face vânzătorul, nu cumpărătorul. Nu ne-am înțeles la preț”, a spus Dani Coman exclusiv pentru PRO TV și Sport.ro.

Gigi Becali vrea să îl aducă pe Mario Tudose liber de contract

Gigi Becali a dezvăluit că a purtat o discuție cu tatăl jucătorului și i-a propus un plan prin care familia Tudose să fie principala beneficiară. Concret, finanțatorul roș-albaștrilor va aștepta până în ianuarie 2027, când fundașul va intra în ultimele șase luni de contract și va putea semna cu orice echipă.

"În condițiile astea, eu am să îl iau gratis! I-am zis lui taică-său... mai are doi ani, eu i-am zis: «Nu fi prost, că milionul pot să ți-l dau ție peste un an și jumătate! Cu șase luni înainte poate să semneze și îți dau un milion la semnătură! Nu fi prost să îți păcălească băiatul!»", a spus Gigi Becali la Prima Sport.

