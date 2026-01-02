Mario Tudose, pentru care Gigi Becali a încercat o ”românească” în urmă cu câteva luni, ar putea pleca de la FC Argeș.

Mario Tudose ar putea pleca de la FC Argeș

FCSB a dorit să îl transfere pe fundașul de 20 de ani, dar, deși părea că s-a ajuns la un acord, piteștenii au mărit suma de transfer în ultimul moment, iar Gigi Becali a bătut în retragere.

Finanțatorul de la FCSB a încercat chiar și o ”românească” pentru a-l adduce la echipa sa pe Tudose. Concret, FCSB ar fi urmat să plătească ”oficial” o sumă mai mica, astfel încât jumătate să meargă la Benfica, echipa care deține 50% din drepturile jucătorului. Apoi, Becali ar fi plătit restul banilor prin alte ”metode”.

Daniel Stanciu, oficialul clubului din Trivale, a dezvăluit că pe lângă interesul cluburilor din Superliga României, pentru că și Dinamo îl vrea pe Tudose, fotbalistul a stârnit interes și în zona arabă. Stanciu a mărturisit că el și Dani Coman au discutat cu oficiali din zona Golfului despre un eventual transfer, însă piteștenii ar prefera ca Tudose să meargă la un club din Europa.

”A fost interes tot timpul pentru Mario Tudose. S-a deschis perioada de transferuri și lucrurile s-au mai mișcat. Există interes. Chiar și azi (n.r. 2 ianuarie) eu și Dani Coman am vorbit cu cineva din Zona Golfului, dar nu cred că e cazul să mergem pe varianta asta.

Mario Tudose, dacă va pleca, va pleca într-un campionat puternic din Europa. Noi așa încercăm. Acesta e interesul pentru noi. Suntem în contact cu cei de la Benfica, sunt interesați să realizăm un transfer.

Sincer să spun, nu aș merge foarte mult pe varianta cu plecarea lui în această iarnă pentru că avem de îndeplinit obiective. Tudose nu joacă la noi pentru că U21, ci pentru că e un jucător de bază și avem nevoie de el.

Obiectivul nostru este de a accesa varianta cu play-off-ul și apoi să reglăm și din punct de vedere financiar pentru că nu stăm foarte bine”, a spus Daniel Stanciu la Digi Sport.

