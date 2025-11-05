Mario Tudose (20 de ani) este deținut de FC Argeș în coproprietate cu Benfica Lisabona, motiv pentru care suma de transfer cerută de piteșteni lui Gigi Becali a fost una uriașă, de peste un milion de euro. Din suma pe care o vor încasa în schimbul fundașului, cei de la FC Argeș trebuie să trimită jumătate către gruparea portugheză.



Există șanse bune ca FCSB să reactiveze pista Mario Tudose în perioada de mercato din iarnă, dar în același timp și alte echipe din campionatul nostru vor intra ”pe fir”.



Mario Tudose, dorit de Dinamo: ”E un jucător interesant”



Dinamo, prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, recunoaște că fundașul piteștenilor este ”un jucător interesant”, dar ”roș-albii” nu ar vrea să-l transfere în schimbul sumei cerute de FC Argeș.



„E un jucător interesant Tudose, dar nu în condițiile care s-au discutat la TV. Sub nicio formă. Au fost niște discuții legate de valoare, sumă de transfer și așa mai departe.



(n.r. - Sunt exagerate sumele de transfer pe care le cer echipele din România?) E un circuit pe care trebuie să-l înțelegem. Datorită faptului că fotbalul românesc e sărac... sărăcia vine de la neîncredere. Cei care au un produs de vânzare, mâine nu vor avea încredere că vor avea încă un produs, iar atunci trebuie să-și vândă cu cât mai mult produsul”, a spus Andrei Nicolescu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.



Fratele lui Lisav Eissat, posibilă țintă pentru Dinamo



Lisav Eissat (20 de ani), noul fundaș central din naționala României, care joacă în Israel, la Maccabi Haifa, a fost ofertat de Dinamo în vară, însă transferul nu s-a materializat din motive financiare.



Andrei Nicolescu spune că monitorizează în continuare jucători de origine română care evoluează în străinătate, iar o țintă pentru viitor ar putea fi și Liam Eissat, fratele lui Lisav, care are 18 ani și evoluează în Israel.



"Noi căutăm. Lissav este un exemplu. Știți povestea. L-am găsit acum un an și jumătate. La început am fost noi indeciși. După care, în iarnă nu se mai poate accesa. În vară, acum, când noi am făcut ofertă, deja avea ofertă mult mai mare din Belgia. Lisav Eissat este un exemplu de jucător cu origine română cu potențial foarte mare.



Mai are un frate, Liam. E winger, foarte interesant. Deocamdată, e încă mic. Vedem", a mai spus Nicolescu.

