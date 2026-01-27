Ghinionul îl urmărește pe antrenorul român la primul său sezon pe banca Interului. Nicolo Barella s-a accidentat la antrenament și nu a făcut deplasarea pentru meciul de miercuri din Germania, cu Dortmund. „Nerazzurrii” joacă miercuri, de la ora 22:00 (ora României), pe „Signal Iduna Park”, o partidă crucială pentru calificarea directă în optimile Champions League.



Criză de efectiv la mijlocul terenului



Mijlocașul italian a acuzat o oboseală musculară accentuată la ultimul antrenament dinaintea de meciul din Germania și a rămas la Milano, potrivit Chiamarsi Bomber. Absența lui Barella este una grea pentru Chivu, care nu se poate baza nici pe Hakan Calhanoglu.



Fără doi dintre cei mai importanți oameni din linia mediană, tehnicianul român este obligat să improvizeze. Cel mai probabil, Luka Sucic va fi cel care va completa tridentul de la mijloc, alături de Zielinski și Henrikh Mkhitaryan, într-o încercare de a câștiga bătălia de la mijlocul terenului în fața nemților.



Problemele lui Barella par serioase, iar prezența sa (29 de meciuri și un gol în acest sezon) este pusă sub semnul întrebării și pentru etapa de duminică din Serie A, contra celor de la Cremonese.

