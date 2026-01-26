Transfer anunțat la Rapid după victoria cu UTA: "Mâine semnăm actele!"

După meciul de la Arad, Victor Angelescu a anunțat că fotbalistul brazilian Talisson (23 de ani), ultima dată la Avai FC, împrumutat de la RB Bragantino, este așteptat să semneze marți cu Rapid.

Victor Angelescu: "Talisson semnează probabil mâine cu Rapid. Va mai avea nevoie de 3 săptămâni - o lună"



Talisson, extremă stânga care a jucat exclusiv în Brazilia până acum, e deja de câteva zile în România, însă va mai avea nevoie de aproximativ o lună până când va putea debuta.

Victor Angelescu spune că Talisson are șanse mari să fie ultimul transfer al celor de la Rapid în această iarnă.



"Talisson a venit, a făcut vizita medicală, e totul în regulă. Vom semna actele mâine probabil. Trebuia să facem niște verificări mai ample, ținând cont că vine din Brazilia.



La el va ține între 3 săptămâni și o lună pentru că e jucător non-EU și atunci ia un pic mai mult până când vom avea toate actele gata.



Mai semnăm cu Talisson și nu suntem în negocieri cu niciun alt jucător. Vom vedea dacă se va întâmpla ceva pe final de mercato, dacă mai pleacă cineva. În rest, suntem cu lotul completat.



Talisson e extremă stânga și atacant. Poate juca pe mai multe poziții, dar extremă stânga și atacant a jucat cel mai mult.



O să ne ajute. L-am luate definitiv. 3-4 meciuri nu va juca, dar important e ca după să fie o soluție, iar în play-off să avem tot lotul valid", a spus Victor Angelescu, la Digisport.

