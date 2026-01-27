Patronul a luat măsuri ferme în acest sens. După ședința care a avut loc la baza sportivă, Becali a anunțat că Ștefan Târnovanu nu va mai apăra în ultimele meciuri din sezonul regulat, iar roș-albaștrii vor miza pe tânărul Matei Popa. Măsura a fost luată pentru a le permite roș-albaștrilor să joace doar cu jucători de câmp cu experiență.

Mihai Stoica: ”Ofri Arad mai are nevoie de cel puțin două săptămâni!”

De altfel, Becali speră că noii jucători vor pune umărul serios la redresarea echipei. Andre Duarte a debutat deja la FCSB, însă primul său meci nu a fost așa cum și-ar fi dorit fundașul portughez. Duarte a debutat în eșecul cu CFR Cluj, scor 1-4.

Israelianul Ofri Arad nu și-a făcut încă debutul la FCSB, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit când ar putea avea loc. Oficialul campioanei spune că Ofri Arad mai are nevoie de cel puțin două săptămâni de pregătire, ceea ce înseamnă că fotbalistul ar putea debuta cel mai devreme la meciul cu Universitatea Craiova din Cupa României, însă așteptarea s-ar putea prelungi.

”E foarte complicat de evaluat acum, el se antrenează normal. A jucat ultimul meci pe 5 noiembrie, a suferit o intervenție minoră. S-a recuperate trei săptămâni, s-a antrenat singur, după care a venit încoace. Deci mai are nevoie de cel puțin două săptămâni”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

