Stupoare în vestiarul lui FCSB după decizia anunțată azi de Gigi Becali: "A rămas marcat de moment"

Gigi Becali i-a reproșat lui Ștefan Târnovanu cele 8 goluri încasate în ultimele două meciuri și a anunțat că noul portar titular din Superliga va fi Matei Popa (18 ani).

Mihai Stoica: "Marius Popa era marcat de decizia în cazul lui Matei Popa"

FCSB apelează astfel la un jucător care nu a evoluat niciodată la nivel de seniori într-o partidă oficială și care reprezenta doar a patra variantă de portar din lotul campioanei, după Târnovanu, Zima și Udrea.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit cum a reacționat fostul internațional Marius Popa (47 de ani), care acum este antrenor de portari la echipa campioană.

"Portarul U21 este Matei Popa. Că e și băiatul lui Marius Popa, asta e altceva. Sună cumva că d-aia joacă (n.r - pentru că e fiul lui Marius Popa). Nu! El e portarul al patrulea al nostru, care a avut o creștere foarte mare în ultima vreme și este titularul echipei de Youth League, care a pierdut la penalty-uri calificarea în faza principală, după ce a eliminat Lokomotiva Zagreb și a fost la egalitate cu Akademia Puskas.



Țin minte cuvintele lui Ștefan Târnovanu de acum ceva timp. Spunea că avem în curte un diamant neșlefuit. Dar, între timp, s-a mai șlefuit.



Eu am vorbit cu Marius Popa azi, care era marcat de moment, de decizia luată. Era marcat", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

