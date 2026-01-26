Stupoare în vestiarul lui FCSB după decizia anunțată azi de Gigi Becali: "A rămas marcat de moment"

Stupoare în vestiarul lui FCSB după decizia anunțată azi de Gigi Becali: "A rămas marcat de moment"
Gigi Becali a decis ca FCSB să folosească un jucător U21 în poartă la meciurile rămase din sezonul regulat, ceea ce înseamnă că Ștefan Târnovanu va fi trecut pe banca de rezerve.

Gigi Becali i-a reproșat lui Ștefan Târnovanu cele 8 goluri încasate în ultimele două meciuri și a anunțat că noul portar titular din Superliga va fi Matei Popa (18 ani).

Mihai Stoica: "Marius Popa era marcat de decizia în cazul lui Matei Popa"

FCSB apelează astfel la un jucător care nu a evoluat niciodată la nivel de seniori într-o partidă oficială și care reprezenta doar a patra variantă de portar din lotul campioanei, după Târnovanu, Zima și Udrea.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit cum a reacționat fostul internațional Marius Popa (47 de ani), care acum este antrenor de portari la echipa campioană.

"Portarul U21 este Matei Popa. Că e și băiatul lui Marius Popa, asta e altceva. Sună cumva că d-aia joacă (n.r - pentru că e fiul lui Marius Popa). Nu! El e portarul al patrulea al nostru, care a avut o creștere foarte mare în ultima vreme și este titularul echipei de Youth League, care a pierdut la penalty-uri calificarea în faza principală, după ce a eliminat Lokomotiva Zagreb și a fost la egalitate cu Akademia Puskas. 

Țin minte cuvintele lui Ștefan Târnovanu de acum ceva timp. Spunea că avem în curte un diamant neșlefuit. Dar, între timp, s-a mai șlefuit. 

Eu am vorbit cu Marius Popa azi, care era marcat de moment, de decizia luată. Era marcat", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Marius Popa și Matei Popa / Foto: Sport Pictures

Întrebat dacă nu cumva este o presiune mult prea mare pentru un jucător atât de tânăr, Mihai Stoica a spus: "Hagi avea o vorbă și spune clar, cui îi e frică de lup să nu intre în pădure".

VIDEO Costel Pantilimon: "Târnovanu a fost expus de multe ori la FCSB. Nu știu dacă te poți debarasa chiar așa de jucători"

