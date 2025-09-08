Negocierile s-au dovedit a fi mai complicate decât s-ar fi așteptat Gigi Becali. Inițial, patronul de la FCSB anunțase un acord cu FC Argeș în privința jucătorului. Printr-o ”românească”, cele două cluburi urmau să o păcălească pe Benfica Lisabona, care deține 50% din drepturile jucătorului.

Mihai Pintilii: ”Cercel se descurcă bine!”

Becali le-a propus piteștenilor să facă o ofertă oficială de 400.000 de euro, astfel încât Benfica să încaseze doar jumătate din această sumă. Ulterior, ar fi urmat ca FCSB să mai ia un jucător de la FC Argeș, pe 600.000 de euro de această dată, astfel încât, în total, formația din Trivale să se aleagă cu 800.000 de euro, iar Benfica doar cu 200.000! Doar că, după ce Becali a anunțat că transferul se va face, piteștenii și-au crescut pretențiile financiare.

Mihai Pintilii a mărturisit că, deși transferul lui Mario Tudose a picat, roș-albaștrii nu își fac griji cu privire la regula under-21. Pintilii, partenerul lui Elias Charalambous de pe banca lui FCSB, spune că are mare încredere în calitățile lui Ionuț Cercel.

Pintilii este convins că fotbalistul transferat de la Farul Constanța va reuși să devină din ce în ce mai bun, însă crede că FCSB suferă la capitolul dublurilor pe post în ceea ce privește jucătorii sub 21 de ani.

”Cercel se descurcă bine pe postul ăla, dar avem lipsuri, la dublură, de exemplu. Una e să ai doi fundași dreapta, alta e să îi ai pe Toma și pe Stoian.

Nu joacă bine Cercel un meci, trebuie să îi bagi pe Toma sau Stoian, să scoți alt atacant. Ne scărpinăm invers puțin. Cercel va fi la un nivel bun. Îl ajută și fizicul”, a spus Mihai Pintilii la Digi Sport.

În schimbul lui Ionuț Cercel, Gigi Becali a plătit 500.000 de euro clubului de la malul mării.

