La finalul anului trecut, FC Bacău a încheiat turul campionatului pe locul 13, cu 23 de puncte după 17 etape, la un singur punct în spatele celor de la CS Afumați și cu un avans minim față de CSM Slatina.



Cea mai bogată echipă din România s-a despărțit de un fotbalist: „Mulțumim!”



După cum Sport.ro a anunțat în exclusivitate la începutul lunii, FC Bacău s-a despărțit de portarul Rafael Vlăsceanu. .



Goalkeeperul în vârstă de 20 de ani a revenit la Universitatea Craiova, club de la care era împrumutat, deși acordul era valabil până în vara anului 2026. Vlăsceanu nu a bifat niciun minut în actualul sezon de Liga 2.



Marți, 27 ianuarie, clubul băcăuan a confirmat oficial despărțirea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. „Mulțumim, Rafael Vlăsceanu! Portarul împrumutat de FC Bacău își încheie perioada petrecută alături de noi și revine la Universitatea Craiova II. Îi mulțumim pentru profesionalism și implicare și îi dorim mult succes în continuare în carieră”, a transmis clubul.

