Este vorba despre Caio Ferreira, brazilianul care a impresionat în acest sezon și care ar putea prinde un transfer important în afara României.

Dani Coman: ”Avem o ofertă scrisă din străinătate pentru Caio!”

Dani Coman a dezvăluit că brazilianul Caio Ferreira ar putea pleca de la FC Argeș în această iarnă și ar putea ajunge la un club din străinătate. Piteștenii au primit o ofertă concretă, foarte bună din punct de vedere financiar și au mai rămas de pus la punct doar câteva detalii.



Președintele piteștenilor a dezvăluit că FC Argeș nu a primit nicio ofertă pentru Mario Tudose, fotbalistul dorit la un moment dat și de FCSB. Președintele piteștenilor spune însă că sunt anumite discuții cu cluburi din străinătate.

”Nu e absolut nimic adevărat (n.r. despre transferul lui Mario Tudose), o informație eronată. Orice jucător este transferabil de la FC Argeș, pentru suma cerută de noi, dar în momentul acesta nu avem nicio ofertă pentru Mario Tudose. Sunt discuții cu echipe din străinătate, dar nimic mai mult.

Pentru Caio avem o ofertă scrisă din străinătate, bună din punct de vedere financiar, mai sunt câteva detalii de pus la punct. Suntem pregătiți să ne despărțim de orice jucător”, a spus Dani Coman, conform Iamsport.

