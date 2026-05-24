Botoșani a deschis scorul prin Sebastian Mailat (min. 15), dar FCSB a revenit rapid prin Joao Paulo (20). Roș-albaștrii au preluat conducerea în repriza a doua prin golurile lui Dawa (53) și Florin Tănase (69, penalty). Mailat a făcut „dubla” dintr-un penalty în minutul 77, iar Kovtaliuk a dus meciul în prelungiri cu un gol în minutul 90+3.

În extra-time, diferența a fost făcută de Octavian Popescu, care a reușit un gol de mare spectacol. Mijlocașul FCSB a trecut de patru adversari în careu și a finalizat precis, la colțul lung, fără șanse pentru Anestis.

Steliano Filip mizează pe Dinamo în finala barajului

La finalul partidei, Sport.ro l-a contactat pe Steliano Filip, fost căpitan al lui Dinamo, pentru un pronostic înainte de posibilul derby Dinamo – FCSB din finala barajului pentru cupele europene.

Fundașul lateral nu a ezitat și a spus clar că mizează pe fosta sa echipă. Finala barajului este programată vineri, 29 mai, de la ora 20:30.

„Sper ca Dinamo să câștige. Pronostic? Scor 2-1”, a declarat Steliano Filip pentru Sport.ro.

Steliano Filip, în vârstă de 31 de ani, a evoluat șapte ani în tricoul alb-roșu și a câștigat Cupa Ligii în sezonul 2016–2017, singurul trofeu din carieră. Are opt selecții la echipa națională și a mai jucat la Viitorul, Dunărea Călărași, Hajduk Split, AEL Larissa și Mezokovesd.