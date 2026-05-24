Dincolo de titlu! Arsenal a bifat un record absolut în istoria fotbalului englez

Arsenal a încheiat sezonul 2025/26 cu trofeul de campioană, dar și cu o bornă unică.

Echipa londoneză a obținut o victorie cu scorul de 2-1 în fața formației Crystal Palace, în partida disputată duminică. Prin acest rezultat, „tunarii” au terminat campionatul cu 85 de puncte, asigurându-și prima poziție la un avans de șapte puncte față de principala urmăritoare, Manchester City.

Premieră în campionat

Dincolo de adjudecarea trofeului, statisticile indică o performanță fără precedent. Pe durata întregului sezon din Premier League, arbitrii nu au dictat nicio lovitură de la 11 metri împotriva celor de la Arsenal. În același timp, echipa nu a încasat nicio eliminare.

Potrivit datelor oficiale, gruparea londoneză este prima din istoria competiției engleze care reușește să termine o stagiune completă având acest bilanț impecabil, fără cartonașe roșii și fără lovituri de pedeapsă provocate.

După succesul pe plan intern, pentru londonezi urmează o nouă provocare majoră. Sâmbăta viitoare, aceștia vor înfrunta PSG în finala Ligii Campionilor, având ocazia să își treacă în palmares cel mai important trofeu al sezonului.

