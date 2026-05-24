La finalul disputei de pe "Selhurst Park", elevii lui Mikel Arteta au primit trofeul Premier League. De 22 de ani așteptau "Tunarii" acest moment.
Arsenal a încheiat sezonul din Premier League cu o victorie, împotriva lui Crystal Palace, scor 2-1.
Arsenal poate obține și trofeul UEFA Champions League în acest sezon. "Tunarii" vor da piept cu PSG în marea finală, pe 30 mai, la Budapesta.
PSG poate deveni a doua echipă din istoria formatului UEFA Champions League care câștigă trofeul pentru doi ani la rând. Doar Real Madrid a mai reușit această performanță.
Arsenal a încheiat sezonul din Premier League cu 85 de puncte. Londonezii și-au trecut în palmares al 14-lea titlu din istorie.
