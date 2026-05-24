FCSB a condus cu 3-1 în meciul cu FC Botoșani și calificarea în finala barajului de Conference League cu Dinamo părea rezolvată, dar campioana din sezonul precedent a încasat două goluri pe finalul partidei, iar meciul a fost ”împins” spre cele două reprize de prelungiri.
Înainte de prima repriză de 15 minute, Marius Baciu (51 de ani), care debutează în această partidă ca antrenor principal la FCSB, i-a ”băgat în ședință” pe fundașii centrali Mihai Popescu și Joyskim Dawa.
Fost fundaș central, dar și căpitan în Ghencea, Baciu a venit cu indicații prețioase pentru ”stâlpii” apărării FCSB-ului înainte de ultima jumătate de oră de joc.
FCSB - FC Botoșani, echipele de start:
- FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Popescu, Radunovic - Tănase, Joao Paulo, Olaru - Miculescu, Stoian, Cisotti
- Rezerve: Zima, Duarte, Arad, Lixandru, Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, Popescu, Alhassan, Thiam, Popa
- FC Botoșani: Anestis - Adams, Miron, Diaw, Creț - Papa, Petro - Mitrov, Ongenda, Mailat - Dumiter
- Rezerve: Kukic, Ilaș, Țigănașu, David, Pănoiu, Bodișteanu, Botă, Ștefan, Kovtaliuk, Lopez
FCSB a încheiat play-out-ul Superligii României pe locul 8 cu 37 de puncte. După nouă etape, echipa pregătită de Marius Baciu a bifat patru victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri.
De cealaltă parte, FC Botoșani a terminat play-out-ul pe poziția a 10-a cu 33 de puncte. Trei victorii, trei remize și trei eșecuri a consemnat formația dirijată de Marius Croitoru în nouă runde.