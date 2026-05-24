FCSB a condus cu 3-1 în meciul cu FC Botoșani și calificarea în finala barajului de Conference League cu Dinamo părea rezolvată, dar campioana din sezonul precedent a încasat două goluri pe finalul partidei, iar meciul a fost ”împins” spre cele două reprize de prelungiri.

Înainte de prima repriză de 15 minute, Marius Baciu (51 de ani), care debutează în această partidă ca antrenor principal la FCSB, i-a ”băgat în ședință” pe fundașii centrali Mihai Popescu și Joyskim Dawa.

Fost fundaș central, dar și căpitan în Ghencea, Baciu a venit cu indicații prețioase pentru ”stâlpii” apărării FCSB-ului înainte de ultima jumătate de oră de joc.