Partida din Giulești a fost lipsită de o miză aparte, în contextul în care rezultatul nu ar fi contat în economia clasamentului final. Universitatea Craiova este campioană încă de săptămâna trecută, iar Rapid nu mai putea prinde locurile pentru cupele europene.

Ștefan Baiaram (23 de ani) este cu gândul la echipa națională, dar este mulțumit de sezonul în care Universitatea Craiova a luat tot pe plan intern.

Ștefan Baiaram: ”E un vis devenit realitate să joci în Champions League”

În sezonul următor, ”perla” din Bănie are planuri mari: vrea să joace în faza principală din UEFA Champions League cu gruparea din Bănie.

„Mă bucur că am făcut un joc bun, ne doream să câștigăm acest meci ca să terminăm cu o victorie. Ne bucurăm pentru eventul pe care l-am făcut, sunt mândru de echipa mea și de tot ce am realizat anul acesta.

Acum vreau să mă duc la echipa națională, să fac o figură frumoasă acolo. O să fie o vacanță, o să am și cununia și apoi o să mă gândesc la alte lucruri. E un vis devenit realitate să joci în UEFA Champions League. Vom munci, în perioada de pregătire, să ajungem în grupă”, a spus Baiaram, la flash-interviu.

Rapid - Universitatea Craiova 0-0 | Echipele de start: